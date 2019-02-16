朱立倫參訪蘋果總部 稱是台灣第一位政治人物

2019-02-16 15:11

〔記者陳昀／台北報導〕表態角逐2020總統大位的前新北市長朱立倫今天起展開8天的矽谷產業取經之旅，第一站抵達蘋果總部Apple Park，成為台灣第一位受邀參訪的政治人物，朱立倫說，蘋果前200大供應鏈中，有1/4是台灣廠商、全球之冠，蘋果不能沒有台灣，台灣在全球競爭中的角色與優勢，在矽谷處處可證明。

朱立倫指出，Apple Park是蘋果公司2017年新啟用的總部，也是已故執行長賈伯斯生前最後也最重要的心血成果，核准這項計畫的庫比蒂諾市市長Gilbert Wong告訴他，他是台灣第一個受邀參訪蘋果的政治人物。

朱立倫表示，蘋果前200大供應鏈中，有1/4是台灣廠商、居全球之冠；有人說台灣不能沒有蘋果，但其實蘋果也不能沒有台灣，台灣在全球競爭中的角色與優勢，在矽谷處處都是證明。

Apple Park佔地超過70公頃，園內主要的用電皆由可再生能源供給，整個園區從空中鳥瞰就像是一艘太空船，這裡不只是蘋果全球營運的中心，也是無數「果粉」與觀光客會來朝聖的地點。

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