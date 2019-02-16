韓國瑜「鬼混說」 學者批：凸顯與台灣一般人一樣膚淺

2019-02-16 13:59

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜日前大嘆台灣經濟，「整整鬼混了20多年」，財信傳媒董事長謝金河反駁，「台灣沒有鬼混，是辛苦調整了20年」；對此，台師大政研所教授范世平批韓國瑜是經濟門外漢，「這凸顯韓國瑜與台灣一般人一樣的膚淺」。

謝金河在臉書反駁韓國瑜的這番言論，這只是一個經濟週期，每個經濟體的經濟週期都不同，台灣其實是「辛苦調整了20年」，若照韓國瑜的說法，那麼日本豈不鬼混30年？

范世平對此也在臉書發表看法，他支持謝金河並表示，韓國瑜的這個想法「凸顯韓國瑜與台灣一般人一樣的膚淺」，就像不少人批評台灣經濟，但其實對經濟根本不了解，也沒去分析原因。

范世平表示，「謝金河戳破了韓國瑜對經濟無知的紙窗」，如同韓國瑜提出以算命街拼經濟，雖然很有噱頭，但實際效果令人存疑，若只是製造吸睛話題，「一時看似榮景，但長期呢？」范世平認為，「謝金河是在警告韓國瑜」，若照著韓國瑜的言論，那麼現在鬼混的就是經濟下滑中的中國，「那高雄還要與這個鬼混的混在一起？」

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