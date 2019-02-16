陳宜民宣布參選鳳山區立委 3月成立競總

2019-02-16 12:06

〔記者陳昀／台北報導〕國民黨不分區立委陳宜民今天宣布參選鳳山區立法委員，3月3日將成立競選總部。

陳宜民過去是高雄醫學大學副校長，3年前被國民黨提名為不分區立委，成為「政治實習生」，去年也在高雄市長初選和韓國瑜競逐黨內提名，最後也兌現君子之爭的承諾全力輔選，擔任韓國瑜競選發言人。

陳宜民說，過去每個會期平均提出10幾個法律提案，順利推動妨礙急救提高刑責、禁止薪資面議等，但需要改變的事情很多，部分提案也來不及通過，因此他決定轉戰區域立委，為大高雄多爭取一席立法委員。

陳宜民表示，他的伯公、高雄縣前縣長陳皆興曾因「東港特高事件」遭到株連囚禁，後來在鳳山官邸留下「小齋乍聽風蟬噪，生恐民間疾苦多。」等詩句，自幼深深影響著他，時時警惕務必以人民為念。

陳宜民說，因此他雖是不分區立委，但2016年4月即在鳳山成立服務處，歡迎大家持續到鳳山曹公路21號服務處指教；競選總部3月3日將於鳳山區三民路85號正式成立。

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