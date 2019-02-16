韓國瑜「鬼混說」被打臉？ 謝金河：台灣辛苦調整20年

2019-02-16 09:44

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜日前在一場論壇上表示，台灣本來是亞洲四小龍的老大，卻退步至今，「整整鬼混了20多年」。對於這樣的說法，財信傳媒董事長謝金河並不認同，駁稱「台灣沒有鬼混，是辛苦調整了20年！」

謝金河在臉書表示，每一個經濟體都有不同的經濟週期，像是蔣介石時期，台灣的GDP呈兩位數成長，蔣經國時代則約8%左右，李登輝後期2到6成為常態，謝金河不滿地說「有人說台灣經濟鬼混了20年，如果要這樣説，日本是鬼混30年！」

謝金河進一步分析，台灣進入高成長期末期時剛好碰上中國經濟進入主升段，對比之下台灣裹足不前，加上台灣人口紅利消失、老化，經濟動能隨之減弱，而中國企業還利用「國家隊」，也就是補助的方式造成價格殺戮，並高薪挖角我國人員。

謝金河覺得，台灣電子業力抗中國國家隊「能挺到現在已經難能可貴了」，他也樂觀看待美中貿易協議後，若達成中國不再補貼企業、限縮強制企業技術移轉、美對中商品禁止採購，「也許『鬼混』20年的台灣經濟會見到一些曙光」。

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