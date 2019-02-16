高雄工務局稱「容量有限」刪光前朝新聞 網友怒轟：鬼扯

2019-02-16 00:16

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市政府政黨輪替後人事已非！春節假期結束後，高雄工務局網站僅剩去年8月的兩則新聞，其餘均遭刪除，也令員工私下議論紛紛，而工務局的官方說法是「網站調整中容量有限」。對此說法，有網友痛批「幾則文字檔會占多大空間，當大家是不懂電腦嗎」？

根據《新頭殼》報導，去年9月正是市長選舉的最後衝刺階段，當時工務局大量發佈包括重大建設、視察及完工等代理市長許立明行程的新聞稿，但不知從何時開始，這些新聞稿幾乎全部消失。

報導推測，有可能是工務局自行揣摩上意，片面刪除前朝宣傳政績的新聞；也有民眾認為，事長的建設是有延續性的，不能因改朝換代就抹煞過去的政績，如此作為，似乎有違高雄市長韓國瑜「愛與包容」的理念。

報導指出，工務局前朝新聞不僅遭下架刪除，而且並未儲存保留，經詢問工務局秘書室，得到回應表示，下架舊新聞並無其他用意，只因網站正進行調整，造成目前容量有限，才使得舊有新聞不得不下架，同時工務局也「熱心」建議民眾，若想看舊新聞，可以使用Google搜尋。

工務局的回應被轉載至社群網站後，網友紛紛痛斥「有夠無恥」、「最好現在的儲存技術會有容量不足的問題」、「最扯藉口...騙人都不懂電腦嗎？容量有限？我靠！」「容量有限？？主機是386？」「幾則文字檔會占多大空間，大家是不懂電腦嗎」、「容量有限這個理由太蠢了吧」。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/