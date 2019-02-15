法院駁回國民黨工退休金異議之訴 黨產會不提抗告

2019-02-15 22:27

〔記者李欣芳／台北報導〕國民黨今天說，行政院黨產會日前提出第三人異議之訴，反對中投公司以股利支付黨工退休金遭駁回，呼籲黨產會放棄上訴；對此，黨產會回應，不提抗告，但法院判決結果，與黨產會的精神並不違背。

國民黨下午召開記者會指出，國民黨在106年2月大量解僱700人，結算金經台北市勞動局召開強制協商會議後，核定共15億694萬9509元，已分別給付5億9908萬、6375萬元，剩餘款項約9億多萬元，因此發函不當黨產處理委員會，申請以中投公司的股利支付，卻遭黨產會否准申請，並提出第三人異議之訴。

台北地方法院審理後，昨天駁回黨產會之訴。黨產會發言人施錦芳今天表示，會提出此訴，因黨產會認定中投、欣裕台為不當取得的財產並應收歸國有，基於中投、欣裕台所衍生的利益皆屬於國家財產的原則，向民事執行處提出異議，而民事執行處認為本件應走第三人異議之訴，但起訴後，承審法官認為黨產會並非適格當事人，黨產會也表示願意撤回起訴，因此，北院的判決結果，與黨產會的精神並不違背。

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