黨產訴訟解僱黨工獲勝 藍籲黨產會放棄上訴

2019-02-15 16:41

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨前年2月大量解僱700多名黨工，迄今解僱結算金仍未清償，部分黨工曾向法院提出對中投股利的強制執行申請，經法院發出執行命令，但遭黨產會向台灣台北地方法院民事執行處提出不同意第三人中投公司向債權人給付的訴訟，並向這些黨工提出「第三人異議之訴」，請求法院撤銷已進行中的強制執行程序，該案法官14日裁定駁回原告（黨產會）之訴，國民黨行管會主委邱大展今天召開記者會呼籲黨產會放棄上訴。

邱大展表示，蔡英文總統說過勞工是她心中最軟的那一塊，黨工也是勞工，希望黨產會能體會蔡英文的心意，站在照顧勞工的立場，不要為了剷除異己及清算國民黨的目的，犧牲黨工權益。

國民黨前年2月大量解僱700多名黨工，雖然解僱結算金經台北市政府勞動局強制協商後確定並經台北士林地方法院核定共計15億餘元，國民黨給付部分款項後，迄今仍積欠9億零660萬餘元，國民黨當年12月發函向黨產會申請處分中投股利（截至去年底估計約有20億）等財產用以支付，但遭黨產會否准申請。

國民黨指出，在大量解僱的700餘人中，有304人因認同黨產會主張，聯合向法院提出對該黨辦公房舍等財產的強制執行申請，目前已有2處辦公房舍及1處宿舍執行拍賣確定，所得價金共約1.8億元，這300多人債權約5億元，目前仍有約3.2億的差距，另有17名黨工因為認同該黨見解，主張中投股利變現容易，且金額至去年底約有20億元，遠超過這700多人全部的剩餘款項9億餘元，因此共同提出對中投股利的強制執行申請，但遭黨產會阻撓。

國民黨指出，黨產會向這17位黨工提出「第三人異議之訴」，請求法院撤銷已進行中的強制執行程序，目的就在不希望該黨能順利解決大量解僱勞工的問題，以訴訟程序阻撓並挑撥黨工對國民黨不滿的情緒。

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