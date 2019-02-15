韓國瑜搭直升機比齊柏林貴5倍 網砲轟：花公帑作秀

2019-02-15 14:12

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜前天搭直升機視察愛河，不過這趟視察所費不貲，已故導演齊柏林也曾搭直升機完成作品，費用和韓國瑜此趟相比大相逕庭，引發網友砲轟。

韓國瑜前天搭直升機視察愛河，以及6處愛情摩天輪預定地，過程中發現高雄嚴重的空氣汙染，強調會將改善空汙作為施政重點，不過網友質疑，視察地點不必一定要搭乘直升機，為何要多此一舉？

「其實利用空拍機或是google地圖規畫就足夠了，何必花這筆錢？」臉書粉絲專頁「抓到了！這梗很綠」PO出對比圖，齊柏林當初出動直升機空拍，飛行8到10個小時，花費約72到90萬元，相當於每小時約9萬元，韓國瑜此趟摩天輪視察只有50分鐘，卻要價40萬元，一小時就約得花上48萬元，質疑韓國瑜浪費公帑、圖利直升機業者，大酸「直升機業者發大財」。

網友看完砲轟，「根本在做秀！如果勘查地點，用空照圖就可以了，何必坐直升機又通知那麼多媒體。高雄準備負債增加了」、「發大財還沒看到，花大錢先屢見不鮮」、「撈光高雄，玩死高雄，債留高雄，舉債高雄」；網友也揶揄，「人家沒搭過直升機嘛...風光啊」、「不這樣搞怎麼有新聞」、「自己當導演兼演員在打廣告，大家看不出來嗎」、「反正花的是公費，心不疼」。

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