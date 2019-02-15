吳釗燮：台灣越民主 對中國未來發展越重要

2019-02-15 13:11

〔即時新聞／綜合報導〕今年是我國與美國斷交40週年，外交部長吳釗燮近日接受德媒專訪表示，台灣在這40年間已有根本性變化，如今台灣已發展成「獨立存在於中國之外的政治實體」，而中國必須面對這個事實。吳釗燮還強調，台灣的民主模式對中國人民而言具有重要意義，「台灣越民主，對中國未來的發展越重要」。

《德國之聲》12日刊出對外交部長吳釗燮的專訪。吳釗燮表示，目前的兩岸關係「很難去定義」，中國對台灣保持軍事威脅，並持續打壓台灣參與國際社會，但台灣與中國的經貿往來仍相當密切，因此，無法以簡單的方式來詮釋兩岸關係。

吳釗燮強調，不論兩岸關係如何演變，台灣民主的健全發展才是最重要的，「台灣越民主，對中國未來的發展越重要」，因為中國人民將可以了解到，運轉良好的台灣民主模式在未來可能適用在中國身上。他認為，長遠而言，台灣的民主越健全，對兩岸關係發展越能起到正面作用。

吳釗燮還表示，如今的台灣是個「獨立存在於中國之外的政治實體」，這是中國必須面對的事實，台灣會在此事實基礎上強化台灣的外交關係。此外，台灣獨立存在、不屬於其它國家一部分的事實，也早已被美國政府接受，所以當台灣表達維持現狀時，美國政府認為這是理性、負責任的態度。

對於日前美國在台協會（AIT）處長酈英傑呼籲兩岸應進行建設性對話以解決分歧，吳釗燮表示，只要沒有政治前提，「台灣政府會非常樂意跟中國政府坐下來談」，吳釗燮還認為，美方的呼籲「不是對台灣喊的」，而是希望中國能放棄政治前提，並放棄以武力手段來解決兩岸的分歧。

吳釗燮呼籲，中國必須放棄「不合理的堅持」，若不放棄，台灣人民也不會接受。吳釗燮還呼籲，世界上所有關注兩岸和平的國家，應該敦促中國放棄這些不合理的條件。

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