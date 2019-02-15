屏東立委初選拚出線 民進黨內強強滾、國民黨鴨子划水

2019-02-15 09:49

〔記者李立法／屏東報導〕國、民兩黨即將展開下屆立委黨內初選，有意爭取出線的綠營選將把握公開活動場合增加曝光度，受到去年基層選舉勝選激勵的藍軍陣營，也陸續浮現有意問鼎立委的年輕面孔，勤走基層累積人氣。

屏東縣立委席次從3席減為2席並重新調整選區後，對尋求連任的2位民進黨籍立委蘇震清與鍾佳濱造成不小影響，為儘快在第1選區站穩腳步，蘇、鍾兩人把握春節連假及台灣燈會舉辦期間各種傳宣場合，賣力行銷自己，拉近與選民距離，進而爭取黨內初選出線，是綠營評估競選最為激烈的立委選區。

第2選區以屏南及海線鄉鎮為主，現任民進黨立委莊瑞雄基礎穩固，黨內初選目前已有前立委鄭朝明表態爭取提名，相較於第1選區波濤洶湧的選情，第2選區顯得風平浪靜許多。

每到立委選舉常為人選發愁的屏東國民黨陣營，受到去年底地方選舉大勝的激勵，陸續有黨內有志之士表態願披掛上陣為黨贏回失去已久的立委席次，前屏東縣黨部書記長林育先率先公開表態爭取黨提名投入第2選區立委選戰 ，並獲得前立委蘇清泉大力支持，勤走基層拚人氣。

國民黨屏東縣黨部主委廖婉汝表示，下屆立委人選將以年輕化及世代交替為主要考量，第2選區除了林育先，縣議長周典論的女兒周佳琪，目前擔任國民黨中央委員，也是黨內相當有潛力的年輕新秀，第1選區立委人選目前則以前屏東市長葉壽山呼聲最高，本人也不排斥參選立委，希望在擔任高雄市社會局長期間能爭取到更多民眾的認同，為國民黨加分。

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