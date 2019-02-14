民進黨找政治素人當發言人 羅文嘉透露覓才有趣過程

2019-02-14 23:58

〔即時新聞／綜合報導〕民進黨秘書長羅文嘉情人節（14日）深夜在臉書發文，透露過年前找政治素人李明俐擔任民進黨發言人的有趣過程。

民進黨去年敗選後大換血，13日以「斜槓團隊」為名，召開記者會介紹新任主管陣容，主席卓榮泰表示，之所以叫斜槓，是因為成員多元且來自各種領域，可以互相激勵，帶來創意，這是團隊最重要的精神。而新任發言人之一李明俐過去都從事國際文化交流和文化推廣工作，並無政治背景，因此該人事也特別引發關注。

對此，羅文嘉在臉書貼出李明俐與先生、小孩的生活照，並透露當時是如何找到她來擔任發言人的過程。羅文嘉表示，過年前一個午後，他穿過人潮洶湧的年貨大街，終於擠進一間可愛的小店（讀人館），迎面走過一個年輕媽媽（李明俐）帶著一個小男孩，媽媽頭戴一頂小帽，小孩睜大眼睛看他。

羅文嘉說，他低身跟小朋友打招呼，起身看見媽媽微笑看著孩子，瞬間一個念頭跑進腦海，「或許可以找她來當民進黨發言人」。他說，和李明俐簡短相互認識後，他笑著詢問「要不要考慮來做我們發言人？」李明俐則驚訝的回說「怎麼可能？你在開玩笑吧！」

羅文嘉指出，100個人碰到這種狀況都會覺得是開玩笑，但他心裡並不這麼認為。後來更深入瞭解李明俐的背景後，透過朋友問她的意願，得到的回答：「真的不可能。」但天真樂觀的羅文嘉並沒有放棄，歷經幾次全家深談，終於這位從來沒接觸政治圈的文化遺產保存者，一歲半孩子的媽媽，決定和民進黨站在一起，為孩子捍衛呼吸自由空氣的國度。

羅文嘉並附上李明俐寫的自我介紹，並表示感謝李的先生願意支持妻子做這項突如其來的人生重大抉擇，「我深深知道他們對這塊土地的感情，一如許多人」。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/