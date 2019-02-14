穿梭時空要注意！ 內政部教你戶口名簿冷知識

2019-02-14 14:30

〔記者黃欣柏／台北報導〕今天除了是西洋情人節外，也是我國戶口名簿核發72週年的日子，內政部臉書粉絲專頁上午特別貼出一張名為「穿梭時空後用得到的冷知識」的圖片，搞笑表示大家若穿梭到民國59年，希望鄰居開門時除了喊「查水表」，其實喊「查戶口」也有同樣效果，因為過去台灣曾有查戶口制度，只是此制度已隨著人權、隱私觀念提升而走入歷史。

另外，內政部小編也不忘搞笑告訴網友，穿梭回去喊「麥Ｘ勞歡樂送」恐怕沒用，因為該家連鎖速食店是到民國73年才在台灣設立第一家分店，歡樂送服務更是到民國96年才有，「民國59年的人會不知道你在說什麼，更不會開門唷！」

內政部小編最後也提醒，現在警察已不能、不會任意進入民眾家中盤查，更不會以查水表、送披薩、高價收購普洱茶（指過去憲兵違法釣魚抓人爭議事件）等名義進入民眾家中。

內政部這則貼文引起不小迴響，有網友大讚小編幽默，「決定點內政部粉絲頁讚了！」不過也有人表示，雖然這篇文章寫得很有創意，但對於走過戒嚴時期的人而言，「查戶口」可是令人驚懼害怕的回憶！

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