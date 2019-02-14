國民黨總統初選 盧秀燕：採比例制是倒退嚕

2019-02-14 12:32

〔記者黃鐘山／台中報導〕國民黨內總統參選規則未明，台中市長盧秀燕今日受訪坦承非常憂心，盼黨內不要內鬥，初選時間不要拉得太長，4月前就決定候選人，不要再蹉跎。她主張應採全民調，若採比例制則是倒退嚕，強調只要能勝選的人她都支持。

盧秀燕接受廣播電台專訪，主持人問到「國民黨到底怎麼決定總統參選人？有些規則一直不出來，是否憂心？」她指出，參選市長花1年多的時間準備才能勝選，更何況是選總統？內耗不是國民黨之福，所以不希望初選時間拉得太長，彼此傷害。

盧秀燕又說，六都市長候選人都透過全民調產生，若現在再回到比例制，有點倒退，總統選舉應該要放諸全民意，全民調就是全民意，選舉最重要就是推一個最能贏的人出來，希望遊戲規則更公平公開，3、4月就決定候選人。

主持人問她支持韓國瑜選總統嗎？盧說，任何只要能勝選的人她都支持，她對任何一位人選都沒有偏見，最重要的是透過開放公平的機制產生候選人，國民黨現在情勢大好，盼能很快決定初選方式，千萬不要蹉跎時間。

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