農產出口破1600億 小英暗酸韓國瑜？「別只會喊口號！」

2019-02-13 22:29

〔即時新聞／綜合報導〕總統蔡英文在今晚於臉書上發文，宣傳去年度我國農產品外銷總額破54億美元（約新台幣1670億元）的佳績，包括賣到中國農產也是破紀錄，文中蔡英文還若有所指的表示「不要只會喊口號」，不禁讓不少網友聯想是否在暗酸高雄市長韓國瑜「雷聲大雨點小」。

蔡英文今天在臉書上發文，以自己近日有些感冒不舒服，因此吃了不少水果來補充維他命當作引子，接著表示自己收到從行政院農業委員會報告的好消息，原來台灣農產品在去年的出口總金額創20年來新高，突破54億美元！其中外銷到中國的農產品比起2017年度也是大幅成長，共創下12.6億美元（約新台幣390億元）的好成績。

蔡英文表示，能有這樣的好成績有賴於農委會勤於宣傳行銷、品牌輔導，讓台灣農產在國際上的知名度大增；協助農民提升產品品質，還和工研院合作升級了冷鏈技術，讓新鮮的農產品從一開始的包裝庫存一直到運輸都能完善的在低溫環境處理；再來便是致力開發多元市場，打造外銷整合平台，和外貿協會、台商組織等合作，打開不同的通路，讓外銷工作構加順利！

蔡英文強調，除了政府，最不可或缺的就是民間的一同打拚，「好成績不是靠口號！」蔡英文認為，國際上已經知道台灣農產品的好，肯定台灣農產有世界級的競爭力，承諾政府未來會繼續做農民的後盾！網友紛紛表示，「這才叫貨出去」、「只有韓導在說東西賣不出去」、「全台灣不是只有高雄才能賣水果到中國去嗎ㄏㄏ」、「好成績不是靠口號，好品質才是真王道」。

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