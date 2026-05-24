AI模擬攝影師「地獄特訓」爆紅！網笑：被耽誤的奧運跑者

美國網紅利用AI生成一段「攝影師扛機上跑步機」趣味短影片，意外吸引不少網友分享現實中的攝影師，做出各種比AI影片還誇張的事蹟。（圖擷取自@evanrosenman Threads）

目前全球有越來越多產業，面臨被人工智慧（AI）等全新科技取代，相關趨勢引發各界高度關注與探討。國外一名網紅利用AI生成技術，以需要在第一線紀錄真實畫面的攝影師為題，模擬他們平時如何訓練自己一邊扛著沉重器材，一邊快速跑來跑去，逗趣畫面曝光後，迅速吸引超過200萬人次朝聖！

在多個社群平台合計擁有高達900多萬粉絲追蹤的美國網紅「Evan Era」，今（24）日上午在Threads分享一段趣味短影片，畫面顯示，有人手持攝影器材，從門縫偷偷拍攝一名正在跑步機認真運動的男子，仔細一看男子的右肩上面，還扛著一台廣播級攝影機。Evan Era對此笑說，「這個傢伙在訓練什麼？」

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影片發布後，立即被許多眼尖網友揪出，是透過AI生成的虛假畫面，但仍吸引眾人熱議，還紛紛指出現實中的專業攝影師，其實常做出比AI更誇張的舉動，尤其是運動競技類題材時，很多精彩畫面常被人以為全是能遠端操控的機器拍攝，其實是攝影師一邊獨自扛起沉重器材，一邊用同樣的速度跟著選手們高速移動。

其他網友也表示，「攝影師很難被AI取代」、「一倒下好多錢就沒了」、「被攝影耽誤到的奧運跑者」、「我認為奧運應該要新增攝影師鐵人三項」、「想起《Running man》劉在錫的攝影助理」、「新手：『記者怎麼跑新聞？』，老手：『跑起來就對了』」、「自從看過貝爺的攝影師後，真的覺得那已經是猛出天際的存在」。

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