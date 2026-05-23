買生菜送寵物？澳洲男超市買生菜 包裝袋竟藏一隻活青蛙

澳洲一名農夫史莫克拿起密封的超市生菜包裝袋時，意外發現一隻活生生的綠色小青蛙。（美聯社，本報合成）

澳洲一名農夫史莫克（Rhys Smoker）近期在準備晚餐時，拿起密封的超市生菜包裝袋時，意外發現一隻活生生的綠色小青蛙，同住房客撞見後驚呼連連，更直呼「一度以為他在開玩笑」。

據《美聯社》報導，史莫克16日在大型連鎖超市沃爾沃斯（Woolworths）購入這包生菜。室友瓊斯（Laura Jones）19日接受訪問表示，史莫克上週六為同住的3名室友們料理晚餐，拿起從超市買回來生菜塑膠袋時，驚訝看到葉片中藏有1隻活生生的綠色小青蛙。

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瓊斯回憶，當時史莫克大喊「嘿！生菜裡有青蛙」，大家一度以為他只是在開玩笑，直到史莫克將那包生菜袋拿她與其伴侶勒派因（Billy Le Pine），大家才笑成一團。他們將這隻小青蛙命名為格雷格（Greg），隨後將放生至房子附近池塘，放生時還特別播放瑞典CGI動畫角色「瘋狂青蛙」（Crazy Frog）的歌曲。

據悉，並非首次澳洲超市生菜內藏有動物。雪梨於2021年某間沃爾沃斯超市，曾有名顧客於商價架上撞見3公尺長的無毒鑽石蟒；無獨有偶，同年雪梨另外一間奧樂齊（ALDI）超市也有消費者發現生菜塑膠包裝內有1條有毒淡頭蛇。

事發後，超市沃爾沃斯超市發表聲明致歉，強調生菜藏蛙屬於個別事件，目前並未接獲其他類似通報，「我們的團隊正與供應商合作，將此事件列為優先調查事項」。同時也向該戶受害消費者致歉，並補償一包全新的生菜。

When Australian farmer Rhys Smoker announced he’d found a live frog in a bag of lettuce, his housemates didn’t believe him. Smoker brought the bag over to show Jones and her partner Billy Le Pine.



Le Pine said they named the frog Greg before releasing it at a dam near the house. pic.twitter.com/7l7aIASXZS — The Associated Press （@AP） May 19, 2026

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