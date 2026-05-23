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    買生菜送寵物？澳洲男超市買生菜 包裝袋竟藏一隻活青蛙

    2026/05/23 14:31 即時新聞／綜合報導
    澳洲一名農夫史莫克拿起密封的超市生菜包裝袋時，意外發現一隻活生生的綠色小青蛙。（美聯社，本報合成）

    澳洲一名農夫史莫克拿起密封的超市生菜包裝袋時，意外發現一隻活生生的綠色小青蛙。（美聯社，本報合成）

    澳洲一名農夫史莫克（Rhys Smoker）近期在準備晚餐時，拿起密封的超市生菜包裝袋時，意外發現一隻活生生的綠色小青蛙，同住房客撞見後驚呼連連，更直呼「一度以為他在開玩笑」。

    據《美聯社》報導，史莫克16日在大型連鎖超市沃爾沃斯（Woolworths）購入這包生菜。室友瓊斯（Laura Jones）19日接受訪問表示，史莫克上週六為同住的3名室友們料理晚餐，拿起從超市買回來生菜塑膠袋時，驚訝看到葉片中藏有1隻活生生的綠色小青蛙。

    瓊斯回憶，當時史莫克大喊「嘿！生菜裡有青蛙」，大家一度以為他只是在開玩笑，直到史莫克將那包生菜袋拿她與其伴侶勒派因（Billy Le Pine），大家才笑成一團。他們將這隻小青蛙命名為格雷格（Greg），隨後將放生至房子附近池塘，放生時還特別播放瑞典CGI動畫角色「瘋狂青蛙」（Crazy Frog）的歌曲。

    據悉，並非首次澳洲超市生菜內藏有動物。雪梨於2021年某間沃爾沃斯超市，曾有名顧客於商價架上撞見3公尺長的無毒鑽石蟒；無獨有偶，同年雪梨另外一間奧樂齊（ALDI）超市也有消費者發現生菜塑膠包裝內有1條有毒淡頭蛇。

    事發後，超市沃爾沃斯超市發表聲明致歉，強調生菜藏蛙屬於個別事件，目前並未接獲其他類似通報，「我們的團隊正與供應商合作，將此事件列為優先調查事項」。同時也向該戶受害消費者致歉，並補償一包全新的生菜。

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