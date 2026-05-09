日網友故宮朝聖翠玉白菜撲空 「買這物」吸88萬次網友觀看

日網友故宮朝聖翠玉白菜撲空 「買這物」吸88萬次網友觀看2026/05/09 20:52 即時新聞／綜合報導
日本網友來故宮北院沒有欣賞到翠玉白菜，於是買了把晴雨直傘。（圖擷取自@gusokumushi_x社群平台「X」）
台灣故宮民間版三寶之一的翠玉白菜「出差」到故宮南院展出，有日本網友到故宮北院朝聖撲空，於是買了翠玉白菜為靈感所設計的晴雨直傘，吸引88萬多人次觀看，紛紛讚嘆「好可愛」。
社群平台「X」（前Twitter）名為「高瀬」的日本網友發文分享，來到故宮北院，原本想來欣賞翠玉白菜，但因為它「外借」中，非常遺憾之下，買了把翠玉白菜的傘，並附上將傘打開，可以看到翠玉白菜翡翠綠的菜葉躍然傘面。
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高瀬補充，翠玉白菜晴雨直傘是在故宮博物館的免票精品販售區，不過看起來庫存不多，所以提醒想要買的人注意。故宮精品線上商店也有販售這款晴雨傘。
貼文底下有網友曬出他來故宮的戰利品迷你「肉形石雅座」跟「迷你擺飾-翠玉白菜典藏版」，覺得展示在家裡也挺不錯的；還有網友遺憾回憶，怎麼來故宮參觀時，沒有買下「迷你擺飾-翠玉白菜典藏版」當紀念品帶回家。
翡翠の白菜が外部に貸出中で展示されていなくて大変残念だっので、白菜の傘を購入しました pic.twitter.com/8pOs8PSm0l— 高瀬 （@gusokumushi_x） May 8, 2026
翠玉白菜晴雨直傘。（圖取自「故宮精品」）
翠玉白菜晴雨直傘。（圖取自「故宮精品」）
翠玉白菜晴雨直傘。（圖取自「故宮精品」）