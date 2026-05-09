日網友故宮朝聖翠玉白菜撲空 「買這物」吸88萬次網友觀看

日本網友來故宮北院沒有欣賞到翠玉白菜，於是買了把晴雨直傘。（圖擷取自@gusokumushi_x社群平台「X」）

台灣故宮民間版三寶之一的翠玉白菜「出差」到故宮南院展出，有日本網友到故宮北院朝聖撲空，於是買了翠玉白菜為靈感所設計的晴雨直傘，吸引88萬多人次觀看，紛紛讚嘆「好可愛」。

社群平台「X」（前Twitter）名為「高瀬」的日本網友發文分享，來到故宮北院，原本想來欣賞翠玉白菜，但因為它「外借」中，非常遺憾之下，買了把翠玉白菜的傘，並附上將傘打開，可以看到翠玉白菜翡翠綠的菜葉躍然傘面。

請繼續往下閱讀...

高瀬補充，翠玉白菜晴雨直傘是在故宮博物館的免票精品販售區，不過看起來庫存不多，所以提醒想要買的人注意。故宮精品線上商店也有販售這款晴雨傘。

貼文底下有網友曬出他來故宮的戰利品迷你「肉形石雅座」跟「迷你擺飾-翠玉白菜典藏版」，覺得展示在家裡也挺不錯的；還有網友遺憾回憶，怎麼來故宮參觀時，沒有買下「迷你擺飾-翠玉白菜典藏版」當紀念品帶回家。

翠玉白菜晴雨直傘。（圖取自「故宮精品」）

翠玉白菜晴雨直傘。（圖取自「故宮精品」）

翠玉白菜晴雨直傘。（圖取自「故宮精品」）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法