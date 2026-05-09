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    早起鳥兒有蟲吃？「國寶級搶匪」突襲台北大學早餐店畫面曝

    2026/05/09 18:33 即時新聞／綜合報導
    三峽台北大學附近早餐店遭「國寶級搶匪」當眾叼走三明治，藍鵲還懂得看鏡頭。（@aa820803/Threads授權提供）

    三峽台北大學附近早餐店遭「國寶級搶匪」當眾叼走三明治，藍鵲還懂得看鏡頭。（@aa820803/Threads授權提供）

    新北三峽台北大學校園旁一間早餐店，近日遭到「國寶級搶匪」藍鵲當眾叼走早餐。畫面被上傳至社群平台後，引發熱烈討論，同時引發不少關於餵食野生動物的擔憂。

    店家昨（8日）在Threads分享一段4日清晨5時許的監視器畫面。當時店家才剛拉開一半鐵門準備營運，一隻台灣藍鵲竟在門口虎視眈眈，隨後熟門熟路地飛上櫃檯，盯著監視器鏡頭觀察幾秒後，便快狠準地叼走一份三明治，飛到地上準備享用。

    店員發現後急忙衝出查看，雖然成功搶回被叼走的三明治並丟棄處理，但這隻「國寶強盜」顯然毫不畏懼。店家無奈表示，這已經不是第一次發生，去年11月，也曾有藍鵲偷走桌上的三明治。

    影片曝光後，大批網友留言熱議，有人開玩笑稱「早起的鳥兒有三明治吃」、「三明治那麼重，牠居然咬的動！」、「荒謬到以為是AI」、「小心牠巴你頭喔」、「我覺得可以改名台灣海鷗」。

    但也有不少網友憂心忡忡指出，「就說不要一直喂野生動物，牠一定是遇過有人買給牠吃」、「牠們能夠辨識三明治是食物，可能就是有人餵食過，所以才說不要餵食野生動物」，並點名北大特區常有老人隨意丟棄麵包屑餵食，呼籲民眾千萬不要餵食野生動物，以免改變其習性，甚至造成誤食受傷。

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