美政府揭UFO報告 1960年代曾直擊120公分人員走出飛行器

文件指出：「少數目擊者報告看見從物體中降落的船員」，並將這些生物描述為「身高三英尺半到四英尺，穿著看似太空服和頭盔的裝備」。（取自美國戰爭部）

美國五角大廈8日起陸續公布新一批不明飛行物（UFO）、或稱「不明異常現象」（UAP）檔案。最新檔案顯示出令人震驚的細節，指出1960年代曾有人目擊身高達4英尺（約121公分）神秘人員走出「UFO」。

《每日郵報》報導，這些文件是川普政府UFO揭露計畫的一部分，內容指出1965年是「UFO目擊事件」數量最多的一年。檔案中提到，這些飛行器能夠無聲懸停、達到「驚人的速度」，並干擾電磁設備。檔案也提及，墜毀飛碟殘骸據稱曾多次被回收，其中包括被描述為含有微小球體的未知金屬材料。

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其中最令人震驚的部分，涉及目擊者對疑似飛行器上人員遭遇的證詞。文件指出，「少數目擊者報告看見從物體中降落的船員」，並將這些生物描述為「身高三英尺半到四英尺，穿著看似太空服和頭盔的裝備」。

不過，儘管UFO研究人員稱讚FBI的這份文件是迄今為止公佈的最具爆炸性的文件之一，但懷疑論者警告說，該報告主要總結了各種說法和目擊者的證詞，而不是獨立核實的證據。

官員也多次警告說，目擊者的證詞和歷史報告不應被解釋為外星生命或先進的非人類技術的證據。

川普今年初宣布，將公布政府握有的不明異常現象檔案。這項行動也由白宮、國家情報首長、能源部、美國國家航空暨太空總署（NASA）和聯邦調查局（FBI）共同參與。

美聯社8日報導，五角大廈8日發文指出，過去幾屆政府尋求勸阻美國民眾關注這類議題，或者降低這類事件的可信度，但是現在，總統川普「著重提供最大透明度」，讓民眾最終能自行判斷這些檔案透露什麼訊息；五角大廈也表示，後續將隨時更新相關檔案。

美國五角大廈8日開始陸續公布新一批不明飛行物（UFO）、或稱「不明異常現象」（UAP）檔案。（法新社）

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