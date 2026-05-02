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    泰國驚見「雙頭牛」！2張嘴都能喝奶 彩迷狂敲碗報明牌

    2026/05/02 13:35 即時新聞／綜合報導
    泰國孔敬府農場誕下一頭「雙頭牛」，卻在2天後不幸離世。（本報合成，擷取自Jakrapong Siangdee/臉書）

    泰國孔敬府農場誕下一頭「雙頭牛」，卻在2天後不幸離世。（本報合成，擷取自Jakrapong Siangdee/臉書）

    泰國東北部孔敬府一頭母牛近日誕下罕見的「雙頭牛」，引發大批網友與彩券迷瘋狂，農場主人甚至電話接不完。然而2天後卻傳出，這頭小牛已經不幸過世。

    綜合泰媒報導，這頭小牛的媽媽「銀蓮」於4月28日在獸醫協助下完成分娩。令人嘖嘖稱奇的是，新生的小牛擁有兩張臉、四隻耳朵、兩個鼻子與兩張嘴，且兩個頭部意識均清醒，都能正常吸吮母乳。

    飼主普里查（Preecha Thawornsri）將影片上傳後，電話隨即被打爆。除了大批彩迷致電詢問與小牛出生相關的「明牌」號碼，更有不少買家開出高價想收購這頭奇特的動物。對此，普里查堅定表示，他並未答應任何買賣承諾，目前正人工擠乳並以奶瓶悉心餵養，打算盡全力照顧這條小生命直到最後。

    協助分娩的畜牧專家傑克拉邦（Jakrapong Siangdee）分析，這類連體畸形通常有兩大成因：一是同卵雙胞胎在胚胎發育初期分裂不完全，導致頭部相連；二是母牛在懷孕期間接觸到化學物質或毒素，干擾了正常的細胞分裂。

    不過，傑克拉邦30日在臉書發文表示，這頭小牛已經不幸過世，並向主人普里查致以慰問，感謝他這段時間的付出，讓這段罕見的生命奇蹟被世人看見。

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