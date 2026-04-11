你可能也聽過！聲音被當AI旁白連中國官媒都在用 本人崩潰發聲

小魚指控，聽到新華社使用他的AI聲音進行播報。圖為新華社AI虛擬主播，示意圖。（取自新華社）

隨著AI應用越來越普及，不少影片開始使用AI配音節省時間成本，中國各種以流量為目的的短影片更幾乎都是以AI配音，並在YouTube等影音平台滲入台灣用戶的生活中。對此，中國一名配音博主近日控訴，他的聲音「被AI了」，無論電影、動漫解說，甚至中國官媒新華社，都使用了他的聲音，至少已使用3年以上。而他維權無門，當父母看影片認出是他的聲音而感到高興時更讓他欲哭無淚。

旅義華裔作家李穎近日在X帳號「李老師不是你老師」分享這名配音博主「小魚」的影片。小魚在影片中控訴，過去3年來他的聲音「紅遍全網」。舉凡體育、情感、玄學影片內容，再到電影與動漫解說、知識科普甚至街邊小販叫賣，只要是能想得到的領域，他幾乎都聽過自己的AI配音，時間已長達3年。

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小魚表示，期間他一一私訊影片作者，提出希望不要再使用他的AI聲音配音，結果頻遭無視，或是反問「怎麼證明這是你的聲音？」還有人嗆「用你的聲音是看得起你」。當他想維權，去搜索相關資料後，才發現在AI領域，法規並不完善，「我意識到我好像沒辦法做到維權」。

小魚說，他沒有背景、沒有後台，只是因為興趣，自學走上了配音這條路。最絕望的是去年8月10日，他發現甚至連中國官媒新華社的旁白都使用了他的AI克隆聲音。讓他意識到，沒人知道這個聲音是從真人嘴裡發出來的，都覺得是電腦製成。甚至他的父母、朋友都以為他賺大錢了。當他的父母拿著他的配音影片跟他說：「我的兒子發大財了！」讓他腦子一片空白，什麼都說不出口。

小魚表示，曾安慰自己也算是「電子永生」了，但夜深人靜時，心中滿是不甘。希望行業內的知名人員發聲後，能讓此事得到關注，也希望大家持續關心此事，盼未來有一天情況能改善。

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