6周大黃金獵犬天生自帶「包手」 奶兇萌樣撞臉寶可夢！

6周大的黃金獵犬「伯納多」，因為罕見的體細胞突變，身體多處長著許多黑色斑紋，奇特萌樣讓牠在全球社群媒體爆紅。（圖擷取自@berniethegoldenr IG，本報合成）

今（23）日為一年一度的「國際小狗日」（National Puppy Day），許多飼主與愛狗人士會在這天分享各種可愛又療癒的狗狗照片或影音，以及發起各種討論。近期國外一隻6周大的黃金獵犬，因為罕見的體細胞突變，全身長著不少黑色花紋，宛如天生包手刺青、撞臉寶可夢「卡蒂狗」的趣味萌樣，也讓牠迅速在網路爆紅。

綜合外媒報導，這隻從頭到尾長著多處黑色斑紋的年幼黃金獵犬，被飼主取名為「伯納多」（Bernardo），暱稱則是「伯尼」（Bernie）。報導指出，伯納多的飼主是一名住在墨西哥的25歲女子，她受訪透露，自己一看到剛出生不久的伯納多，瞬間就被牠的奇特黑色花紋吸引，「我和丈夫立刻就愛上牠，並決定要把牠帶回家。」

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將伯納多帶回家後，女主人為伯納多開設IG等專屬社群帳號，更憑藉著罕見的神奇外貌，迅速吸引大批粉絲關注，並在各國社群媒體爆紅。從社群發布的照片與影音顯示，還是呆萌小奶狗的伯納多，左前腿有一整片的黑色花紋，酷似人類的包手刺青，耳朵、背部和尾巴也點綴著許多不規則狀的黑色花紋，看起來十分引人注目。

隨著伯納多在社群網路的討論度逐漸升高，不少網友好奇詢問女主人，伯納多的外貌是否是不良配種或混血導致？女主人則出面回應，伯納多是貨真價實的純種黃金獵犬，牠的父母身上都沒有類似特徵，詢問獸醫等專業人士後，確認這是是罕見的體細胞突變造成，另補充這種「獨一無二」的突變並不會遺傳給後代，更不會影響健康。

網友們得知伯納多特殊外貌由來後，驚呼大開眼界長知識，也相當期待這隻可愛的小狗狗，未來長大會變成什麼模樣，甚至還有人開玩笑表示，或許會像寶可夢「卡蒂狗」進化成「風速狗」，「又奶又兇的太可愛了」、「活生生的大理石蛋糕」「牠看起來就像隻小蜜蜂」、「第一次看到包手的黃金」、「香草巧克力口味的黃金犬」。

有不少網友指出，「伯納多」的外型跟寶可夢「卡蒂狗」很像。（圖擷取自@berniethegoldenr TikTok，本報合成）

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