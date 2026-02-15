紐西蘭小學內衣、毛巾大盜出沒 大膽毛賊作案畫面曝

紐西蘭1所學校近1年來頻繁遭竊，近日透過監視器發現凶手竟是隻黑貓。（圖取自Facebook）

紐西蘭1所公立小學過去1年多來接連發生離奇竊案，從毛巾、蛙鏡到內衣褲接連消失，校方一度毫無頭緒。直到近日調閱監視器畫面才發現，犯案者不是人，而是隻調皮又膽大的黑貓。

綜合媒體報導，事件發生在紐西蘭北島城市華卡塔尼（Whakatāne）的Apanui School，校內物品失蹤情況已持續超過1年，尤其是在游泳池開放使用的季節最為頻繁。有時甚至能在通往校園的小路上看到「戰利品」被隨意丟棄，卻始終找不到幕後黑手。

校長史都華（Marama Stewart）指出，直到最近又有套泳褲和毛巾不翼而飛，教職員決定調閱監視器，才驚覺真凶是隻黑貓，牠正拖著1條大毛巾穿過操場。不久後，校方更在體育器材室後方找到一大堆「贓物」，證實黑貓是1年多來事件的「真凶」。

事件曝光後，學校將監視器畫面上傳網路，引發不少關注。校園管理員隨後聯絡上貓的主人，對方也坦承自家寵物確實以愛「順手牽羊」聞名，是個「慣竊」，會試著好好管束牠。

史都華也說，這起事件反而成為一次有趣的教育契機。校方替這隻黑貓取了綽號「Slinky Malinki」，靈感來自紐西蘭知名童書《Slinky Malinki》中那隻愛闖禍的貓。未來這段經歷很可能成為學生寫作課的題材，也提醒孩子們記得將個人物品妥善收好。

