    日本長野諏訪湖上出現「存檔點」？ 網驚：太神祕了

    2026/02/05 18:49 即時新聞／綜合報導
    有日本網友在長野縣諏訪湖邊拍到像是存檔點的巨大物體。（圖擷取自@kannagi_ts社群平台「X」）

    有日本網友在長野縣諏訪湖邊拍到像是存檔點的巨大物體。（圖擷取自@kannagi_ts社群平台「X」）

    日本長野縣諏訪湖面上出現上下尖銳、彷彿木板般筆直地豎立著的物體，彷彿是遊戲中的存檔點一樣，貼文一出，原PO說，「不敢相信自己的眼睛」，網友紛紛驚呼「太厲害了」、「豈不是前面還有個boss？」、「終於可以存檔了」。

    社群平台「X」（前Twitter）名為「kannagi_ts」的日本網友發了多張諏訪湖面上的神祕不明物體照片，稱其為「諏訪湖的存檔點」，並從多個角度拍攝這個神祕物體，發現光線反射在它上面後，顯得特別白。

    其實這位日本網友原先是想要觀賞「御神渡（おみわたり）」現象而前往此地，「御神渡」是指湖面在厚實結冰後，從南岸到北岸伴隨著巨大聲響裂開，冰層隆起形成宛如「冰之山脈」的自然現象。但近年暖冬頻繁，據長野縣官方網站說明，最後一次被認定出現「御神渡」為2018年。

