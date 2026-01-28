為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    台版摩斯密碼！他訂日本飯店發現「台式評論」秒退訂：謝謝呆灣狼

    2026/01/28 19:13 即時新聞／綜合報導
    網友在訂日本飯店時，發現台灣人用「台式語言」留下負評；示意圖。（美聯社）

    網友在訂日本飯店時，發現台灣人用「台式語言」留下負評；示意圖。（美聯社）

    台灣的母語教學有用了？近日，一名網友分享，近日原本已經預訂好一間日本飯店，心血來潮看評論區，發現一則「台語版」的中文留言，讓他嚇得直接退訂，並感謝台灣人的提醒。貼文曝光後，引來網友熱烈回應，笑稱「台灣人真的太有才！」。

    一名網友在Threads上分享，本來和朋友訂好福岡的飯店了，心血來潮看一下谷狗評論

    ，發現其中一則一星評論內容寫下「哩哪戲跨嗚，熊賀係賣來，乾零X，五告細更，住起來五告金丟，丸轉眸Relax欸剛尬」。大意為該飯店非常小間、整體住起來不舒適，建議大家不要去。而這則評論讓網友嚇得表示「馬上退訂重找飯店，謝謝呆灣狼」。

    貼文一出，讓網友爆笑留言「好好笑加密語言」、「台灣人的摩斯密碼」、「我快笑瘋！這個專屬台灣人的密語是什麼啦好可愛！」、「果然只有台灣人看的懂這評論欸！」。

    不過，也有網友認為日本飯店房型本身偏小，已經見怪不怪，「除非店家有刻意隱瞞相關資訊，不然「房間大小」不該是列為評分的項目，畢竟大小都是訂房時自己去選擇的。若是訂房時選小的房間，而住宿時再去抱怨房間太小這樣似乎不是很合理」。

    在 Threads 查看

