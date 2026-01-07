樹也怕冷？南韓街頭樹木穿針織衣 背後原因曝

南韓冬天街頭上，可以看到樹木穿針織衣的特別景色。（圖片擷取自X/@lifestyle_jee）

不少台灣人喜歡冬季前往南韓旅遊，有網友發現街道上一個特別景象，就是樹木竟「穿上」色彩繽紛的針織衣，許多外地遊客被這溫馨、可愛的樣子吸引目光，也成了拍照打卡的新亮點。

根據韓網報導，在落葉後略顯冷清的街景中，一件件針織作品宛如迷你時裝秀，為城市注入溫度與色彩，除了美觀之外，這些針織包覆其實也兼具實用功能。

樹木穿上量身打造的「冬裝」，為其包裹稻草或布料，能減緩低溫造成的凍害，同時吸引害蟲集中於外層，有助於保護樹幹健康，可說是一舉兩得。

這樣的奇景，讓不少市民與遊客駐足欣賞，直呼「可愛又有趣」，民眾直呼每天經過同一條路，卻因為這些針織作品多了一份驚喜，這些小巧思，讓人們在不經意間感受到溫暖，隨著照片在社群平台上流傳，「穿衣樹木」也悄悄成為南韓冬季最療癒的街頭風景之一。

어느 해 추웠던 겨울날☃️❄️

정동길에서 만난 뜨개 옷 입은 나무들.

잎은 모두 떨군 채 앙상한 가지만 남은 나무들이었지만

예쁜 옷을 입고 있으니 내 마음도 따뜻해졌다.❤️ https://t.co/tFSZIlMzoU pic.twitter.com/Az6jLQ5fFM — Jee （@lifestyle_jee） November 1, 2024

