他被「肌肉猛男」耶誕老人嚇哭! 日本漫畫家壞笑︰很可愛♡

許多人在孩童時代堅信，身穿紅衣、留著白色鬍子的「耶誕老人」（Santa Claus），會在耶誕夜乘坐馴鹿飛天雪橇，前往全世界送禮物。不過日本網路漫畫家犬好晶分享，自家老公童年遇到的耶誕老人，與傳說中的老者形象截然不同，反而是有著一身精壯肌肉的年輕猛男，讓年幼的老公當場嚇得哇哇大哭，趣聞也在社群網路引發話題。

據了解，犬好晶目前在社群網路連載戀愛喜劇漫畫《熊與兔子當不成朋友》（暫譯，クマとウサギは友達になれない） ，除了會在社群帳號發布最新繪圖，也會不時分享自己日常生活點滴。本月14日，她曬出1張有些年份的老照片，只見1名穿著淺藍色衣褲的小男童，被1個耶誕老人小心抱住，左側還有另1個五官深邃的耶誕老人看向相機鏡頭。

犬好晶指出，照片中的小男童其實是她老公，當年老公被家人帶去與2名耶誕老人合照，但其中1名穿著無袖紅衣的耶誕老人，完全沒有面容慈祥和藹、有些圓潤且皮膚偏白等傳說形象，反而是全身皮膚曬成古銅色、手臂肌肉極為結實，老公在這名猛男耶誕老人摟住自己瞬間，當場嚇得大哭抗拒，最終被拍下あきら覺得「很可愛」的一幕。

照片曝光後，獲得逾430多萬次瀏覽，也吸引大批日本與各國網友討論，「南半球的耶誕老人」、「耶誕老人界的浩克」、「就算是成年人也會被嚇哭啊」、「這位猛男耶誕老人客群是家長吧！？」、「可憐的孩子，我很樂意被代替你被摟住」、「照片中的耶誕老公公，可能會送人乳清蛋白粉」、「感覺他會親自拉雪橇，並在分發完禮物後，會喝蛋白質飲料」、「這小朋友是不是因此沒有禮物？畢竟〈耶誕老人進城來〉歌詞要小孩︰You'd better watch out, and you'd better not cry！」。

