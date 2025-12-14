為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 蒐奇

    日企忘年會獎品「帶薪休假+萬元旅遊津貼」 近千萬網友欣羨

    2025/12/14 16:23 即時新聞／綜合報導
    1名日本職員分享，公司近期舉辦忘年會抽獎活動，有一個獎品是「帶薪休假+補助旅遊津貼」，豪華內容曝光後，迅速成為網路熱門話題。（圖擷取自@ammo1451 社群平台「X」）

    隨著2025年進入尾聲，各國公司行號開始舉辦年末聚會、尾牙等活動，還會準備各式各樣的獎品，讓參加員工試試手氣。日本1名職員分享，他任職的公司近期舉辦忘年會，抽獎活動有一個獎品是「帶薪休假+補助旅遊津貼」，豪華又實用的內容讓他與現場同事驚嘆連連，畫面曝光後，也在網上引發熱烈迴響。

    社群平台「X」（前Twitter）名為「バリスタ」的日本網友，12日分享1張自家公司舉辦忘年會的現場照片，只見投影機布幕上面寫著「星野度假村5萬日圓（約新台幣1萬元）住宿券」，以及額外附贈「帶薪休假2天」。原PO表示，這是公司忘年會準備的獎品之一，即便他最終沒幸運抽中，還是想分享給其他辛勞社畜看看這份豪華大獎。

    該文一出，立即轟動全網，並吸引近1000萬人次瀏覽，各國網友紛紛留言表達羨慕，「請問貴公司還有職缺嗎？」、「我嫉妒這個獎品是由公司買單的」、「說實話，我對星野度假村沒興趣，只想要帶薪休假」、「如果是我，我會把度假村住宿券給家人，然後自己請用帶薪休假去看演唱會」、「我們公司的獎項沒有甚麼住宿券，比較多的是甚麼家電、或是甚麼米、油組合，最大獎是現金1、2萬」。

