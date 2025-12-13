泡菜竟在「這裡」製作 日網笑稱：美味的秘密？

有位網友分享老家在浴室製作泡菜的畫面，震驚日本網友。（圖擷取自@gaizibunbun社群平台「X」）

韓國泡菜（辛奇）是南韓人最重視的食物之一，甚至在2015年列入聯合國教科文組織的人類非物質文化遺產。日前有網友分享老家製作泡菜的畫面，引來日本網友震驚「怎麼在浴室製作」，甚至開玩笑詢問「難道這就是美味的秘密嗎」，也有網友擔心大腸桿菌會超標。

社群平台「X」（前Twitter）名為「이문문」的日本網友發文分享老家做泡菜的照片，畫面太好笑了於是PO上網。照片中多到滿出來的白菜堆在浴室地板上，從淋浴區的水龍頭堆到靠近浴缸，甚至還有白菜感覺貼到了沐浴用品，用來醃漬白菜的盆子也在浴室地板上，鹽巴放在淋浴區的鏡子前，看起來就是要在浴室「開工」醃漬泡菜。

請繼續往下閱讀...

貼文一出讓震驚日本網友，「從衛生角度來看，這樣做可以嗎？」、「原來是在浴室製作的嗎？」、「有潔癖的人會不能接受」、「畫面就像是洗白菜澡一樣」、「好擔心衛生問題」、「正宗的泡菜是來自浴室？」、「製作前會先打掃浴室嗎？」顯然多數網友不能接受吃的食物，是從浴室加工出來的。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法