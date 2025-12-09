鸚鵡大喊「撒手」！杭州動物園黑熊失控撲倒飼養員 驚險畫面瘋傳

杭州野生動物世界6日下午發生黑熊襲擊飼養員事件，驚險過程在網路瘋傳。（擷取自微博）

中國浙江杭州動物園「杭州野生動物世界」驚傳黑熊撲人意外，一名男飼養員6日下午在表演環節中遭黑熊突然撲倒，情況一度危急，最終在5名同事合力協助下脫身。園方事後宣布全面取消黑熊表演，並將黑熊移至更適合的山上飼養區。

現場畫面顯示，當時兩頭黑熊剛完成滑板表演，準備進入「開心三連跳」項目。飼養員周家振帶著黑熊在台下等待時，黑熊突然轉身與他拉扯，瞬間將人撞倒在地。女工作人員先以塑膠凳敲擊黑熊未奏效，接著嘗試徒手拉開，隨後三名同事陸續上前協助。

驚險過程中黑熊一度被控制，但飼養員情緒激動再度靠近時，雙方又爆發一次衝突，最終5人合力將黑熊拖往後台。在此期間，一旁工作人員手上的鸚鵡還大喊「撒手！撒手！」令在場遊客既驚訝又錯愕。目擊者表示，衝突發生得非常突然，演出亦緊急中止，所幸無人受重傷。

園方晚間緊急說明，指涉事黑熊「熊二」平時貪吃，當時看到飼養員身上有一大袋牠最愛的胡蘿蔔與蘋果，因此興奮撲上前。隔日園方宣布停止黑熊表演，並強調已妥善安撫動物，後續也將全面檢討動物管理與安全措施。

飼養員隨後也向外界報平安，表示自己和熊二都沒有受傷，熊二也並非有意攻擊。他解釋之所以再度靠近，是擔心黑熊影響到其他同事，希望能安撫牠。園方釋出的影片中，他半開玩笑地對熊二說：「你幹嘛搶我的胡蘿蔔，我本來就會給你吃的呀，我們這下出名了。」

杭州野生動物世界表示，熊二與另一頭「熊大」均已轉移到園區內山上的飼養區，環境更寬敞、條件更接近野外。飼養員雖對調離感到不舍，但表示理解並會持續探望與照料牠們。

