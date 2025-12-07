為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 蒐奇

    日本岡山縣「貓貓警視」爆紅！ 四處巡邏維護警校秩序

    2025/12/07 12:53 即時新聞／綜合報導
    日本岡山縣警察學校「貓貓警視」爆紅。（圖擷自「岡山縣警察採用」X帳號）

    日本岡山縣警察學校「貓貓警視」爆紅。（圖擷自「岡山縣警察採用」X帳號）

    太可愛了！日本岡山縣警察學校有隻校貓，原本是依照校區所在地名「玉柏（たまがし）」取名為「玉巡查（たま巡査）」，隨著時間過去不知不覺就被升為「警視」，牠平常負責四處巡邏校園維護秩序。

    《讀賣新聞》報導，警校教官橫山大達透露，「貓貓警視」大約是10年前跑進校內，當時牠全身髒兮兮且瘦骨嶙峋，由於校區嚴格禁止養寵物，因此他們要求學生不得餵食這隻流浪貓。

    不過，學生們還是會偷偷投餵，而且當教官們在吸菸區聊天時，貓貓還會跑來磨蹭，讓教官們終於心軟，同意讓牠留在校內並餵食。沒過多久，貓咪就有了「玉巡查」的稱呼，慢慢地又變成警視。

    貓貓警視在校園內備受喜愛，不僅在教官室有自己的椅子，平常睡覺的大廳還被叫做「玉之家」。除了由教官集資飼養之外，已畢業的學生和前教官也時不時帶著貓咪零食回來看牠。

    對於艱苦受訓因而疲累的警校學員來說，貓貓警視更是他們生活中不可或缺的一部分，每當下課時就會去摸摸牠放鬆心情。雖然受到飼養，但貓貓警視並未失去野性本能，平常仍然會捕鳥並驅趕其他誤入校園的貓咪，維護領地的秩序。

    ☆自由電子報關心您，吸菸有害健康☆

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    蒐奇今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播