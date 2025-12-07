日本岡山縣「貓貓警視」爆紅！ 四處巡邏維護警校秩序

日本岡山縣警察學校「貓貓警視」爆紅。（圖擷自「岡山縣警察採用」X帳號）

太可愛了！日本岡山縣警察學校有隻校貓，原本是依照校區所在地名「玉柏（たまがし）」取名為「玉巡查（たま巡査）」，隨著時間過去不知不覺就被升為「警視」，牠平常負責四處巡邏校園維護秩序。

據《讀賣新聞》報導，警校教官橫山大達透露，「貓貓警視」大約是10年前跑進校內，當時牠全身髒兮兮且瘦骨嶙峋，由於校區嚴格禁止養寵物，因此他們要求學生不得餵食這隻流浪貓。

請繼續往下閱讀...

不過，學生們還是會偷偷投餵，而且當教官們在吸菸區聊天時，貓貓還會跑來磨蹭，讓教官們終於心軟，同意讓牠留在校內並餵食。沒過多久，貓咪就有了「玉巡查」的稱呼，慢慢地又變成警視。

貓貓警視在校園內備受喜愛，不僅在教官室有自己的椅子，平常睡覺的大廳還被叫做「玉之家」。除了由教官集資飼養之外，已畢業的學生和前教官也時不時帶著貓咪零食回來看牠。

對於艱苦受訓因而疲累的警校學員來說，貓貓警視更是他們生活中不可或缺的一部分，每當下課時就會去摸摸牠放鬆心情。雖然受到飼養，但貓貓警視並未失去野性本能，平常仍然會捕鳥並驅趕其他誤入校園的貓咪，維護領地的秩序。

☆自由電子報關心您，吸菸有害健康☆

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法