40年僅見4次！深海「七腕章魚」現蹤 雄性斷腕求愛秘密曝光

美國蒙特利灣水族館研究所（MBARI）釋出極為罕見的深海影像，一隻「七腕章魚」（Seven-arm octopus）正緊抓著紅色的「盔狀水母」（crimson red helmet jelly）飽餐一頓。（圖取自MBARI）

深海世界再度帶給人類驚喜。美國蒙特利灣水族館研究所（MBARI）近期公布了一段極為珍貴的影像，他們在深海探測任務中，捕捉到一隻活生生的「七腕章魚」（Seven-arm octopus）。這種深海巨獸體重可達75公斤，儘管體型龐大，卻極少被人類發現。據研究團隊指出，這僅是該機構在長達40年的深海研究歷史中，第4次目擊到這種神祕生物。

據科學媒體《IFLScience》報導，這段畫面是由MBARI的遙控潛水器（ROV）「Ventana」號所拍攝。上個月，資深科學家哈多克（Steven Haddock）與生物多樣性團隊在加州蒙特利灣（Monterey Bay）進行考察時，於水深約700公尺處，意外發現了這隻外型有如巨大團塊的章魚。

請繼續往下閱讀...

透過MBARI工程師專為深海探勘開發的4K攝影機，研究團隊清晰記錄下這隻章魚的活動細節。這種章魚的學名為 Haliphron atlanticus，亦被暱稱為「團塊章魚」（blob octopus）。

名為七腕實為八腕 雄性藏有「交接腕」

儘管被稱為「七腕章魚」，但牠們事實上與其他章魚一樣擁有八隻觸手。這個誤導性的名稱源於雄性章魚的一種特殊演化構造。在雄性個體的右眼下方，藏有一個囊袋，平時會將特化的第八隻觸手，即負責輸送精子的「交接腕」（hectocotylus）捲曲藏於其中。因此，雄性在外觀上常被誤認為只有七隻觸手。

在交配過程中，雄性會將這隻交接腕「扯斷」，作為傳遞精子的工具留在雌性體內。此外，該物種的雌雄體型差異極大，雌性體長可達4公尺，而雄性僅約21公分，這種懸殊比例在自然界中相當罕見。

除了外型與繁殖機制特殊，這段最新影像也證實了該物種的飲食習性。影片中清晰可見，這隻七腕章魚正緊抓著一隻鮮紅色的「盔狀水母」（helmet jelly，學名 Periphylla periphylla）進食。

MBARI指出，2017年的一次目擊紀錄曾促成哈多克與合作者發表論文，首度揭露七腕章魚偏好捕食膠質生物（gelatinous animals），甚至可能利用水母的觸鬚作為防衛武器，這次新的目擊紀錄，進一步凸顯了深海食物網的複雜性，以及物種之間意想不到的關聯。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法