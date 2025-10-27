為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 蒐奇

    日本JK來台灣畢旅朝聖「這間神廟」 網笑：祂開始接海外業務了！

    2025/10/27 00:19 即時新聞／綜合報導
    近日有民眾發現，知名的台北霞海城隍廟出現一票日本女高中生，似乎是來台灣畢業旅行，特地將「拜月老」排入行程。（資料照）

    近日有民眾發現，知名的台北霞海城隍廟出現一票日本女高中生（簡稱JK），似乎是來台灣畢業旅行，特地將「拜月老」排入行程，引發網友熱烈討論，不少人笑稱「月老也開始接海外業務了」。

    一名網友近日在Threads上貼出大稻埕的照片，可以看到即便這幾天天氣不好，霞海城隍廟香客仍眾多，附近店家騎樓還有一群充滿青春氣息的日本女高中生。原PO表示，看這群女學生的氛圍和對話，可能是來台灣畢旅，笑稱「原來霞海城隍廟是日本高中生畢業旅行的景點了」。

    該貼文一出引發台灣網友熱烈討論，吸引近2萬人按讚，「辛苦的月老，還要接海外業務」、「月老也開始接海外業務了」、「日本妹子都慕名來拜月老了」、「其實日本高中畢旅是出國還蠻強的，台灣的話，國小到高中畢旅行程都大同小異」、「這跟台灣人去日本的神社參觀是差不多的概念」、「這就跟台灣人去日本會跑到神社參觀，還有參加祭典的概念類似」。

    近日有民眾發現，知名的台北霞海城隍廟出現一票日本女高中生，似乎是來台灣畢業旅行，特地將「拜月老」排入行程。（圖翻攝自Threads）

