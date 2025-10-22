全球暖化攻破冰島 蚊子首次現蹤

由於全球暖化使冰島氣候愈加適合昆蟲生存，這個位於高緯度地區的寒冷國度，也首次出現蚊子的蹤跡。（路透檔案照）

由於全球暖化使冰島氣候愈加適合昆蟲生存，這個位於高緯度地區的寒冷國度，也首次出現蚊子的蹤跡。

英國「衛報」21日報導，冰島直到本月仍是世界上極少數沒有蚊蟲族群的地區之一，另一個則是南極洲。

請繼續往下閱讀...

科學家早已預測，冰島可能出現蚊蟲，因為該國境內有許多適合牠們繁殖的環境，例如沼澤與池塘。不過，許多蚊種仍無法在冰島嚴苛的氣候下生存。

然而，冰島的升溫速度是北半球平均的4倍。當地冰川正在崩解，鯖魚等來自較溫暖南方海域的魚類，也已在冰島水域中現蹤。

隨著地球升溫，世界各地出現的蚊種愈來愈多。在英國，今年發現埃及斑蚊（Aedes aegypti）的卵，肯特郡也出現亞洲虎蚊（Aedes albopictus）。這些入侵物種能傳播登革熱、屈公病（chikungunya）與茲卡病毒（Zika virus）等熱帶疾病。

冰島自然科學研究所昆蟲學家阿爾弗雷德森（Matthías Alfreðsson）證實，冰島確實出現蚊子。蚊子的標本是由1名公民科學觀察者寄給他後，經他本人鑑定確認的。

他說：「在喬薩爾（Kjós）地區的Kiðafell發現3隻環帶沼蚊（Culiseta annulata），包括2隻雌蚊與1隻雄蚊。牠們都是在用以誘捕蛾類的紅酒誘繩上採集到的。」

這種蚊子具有耐寒特性，能在冬季躲藏於地下室與穀倉內，度過冰島的寒冬。

發現這些蚊子的雅爾塔松（Björn Hjaltason）在臉書社團「冰島昆蟲」（Insects in Iceland）分享這項發現。他說：「10月16日傍晚，我在1條紅酒誘繩上看到1隻奇怪的飛蟲。我立刻懷疑牠是什麼，馬上就把牠抓起來。那是1隻雌蚊。」

他之後又捕捉到2隻，並寄送至自然科學研究所，最終確認牠們確實是蚊子。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法