英發現帆背恐龍！ 巨型背鰭非恆溫竟為「求偶神器」

圖為帆背恐龍「麥氏伊斯蒂歐拉基斯龍」的科學復原圖。科學家推斷其背上的巨大帆狀結構，主要功能是作為求偶展示。（圖：朴茨茅斯大學）

2025/08/25 08:38

〔編譯陳成良／綜合報導〕根據美國有線電視新聞網（CNN）引述倫敦自然史博物館22日發布的消息，古生物學家在英國發現了一種全新的恐龍物種，其最獨特的特徵，是在背上長有一排如船帆般的巨大結構。這具化石是在英格蘭南岸的懷特島（Isle of Wight）出土，距今已超過1億2000萬年。

如同孔雀開屏 「求偶神器」說最可信

這個新物種被命名為「麥氏伊斯蒂歐拉基斯龍」（Istiorachis macarthurae），以紀念英國傳奇航海家麥克亞瑟（Ellen MacArthur）。牠屬於禽龍（Iguanodon）的草食性親戚，身高約2公尺，體重約1000公斤。科學家們對其背上誇張的「帆狀背鰭」功能爭論不休，最終推測，其主要功能可能並非調節體溫，而是如同雄孔雀的尾羽一般，是用於物種識別與吸引異性的「求偶神器」。

這具化石其實早在40年前就已出土，但過去一直被誤認為是懷特島上已知的兩種禽龍之一。直到退休醫生洛克伍德（Jeremy Lockwood）攻讀博士學位時，重新檢視這批骨骼，才驚訝地發現「其中一具的背部神經棘特別地長，這非常不尋常」，從而鑑定出這個全新的物種。

洛克伍德的研究成果已於21日發表在《古生物學論文》（Papers in Palaeontology）期刊。他指出，雖然禽龍類恐龍在演化過程中，脊椎確實有越來越高的趨勢，以附著更強壯的背部肌肉，支撐從兩足行走轉變為更常四足並用的龐大身軀，但伊斯蒂歐拉基斯龍的背鰭已誇張到超出實用功能。

他排除了「帆狀背鰭」是用於調節體溫的理論，認為一個充滿血管的巨大帆狀物，在打鬥中極易受損並導致大量失血。洛克伍德總結道：「在現存動物中，當一個特徵被誇大到超出其實用功能時，幾乎總是出於吸引配偶的演化壓力。伊斯蒂歐拉基斯龍的帆狀背鰭，似乎就是又一個例子。」

圖為退休醫生、現為博士生的洛克伍德（Jeremy Lockwood），與他鑑定出的全新恐龍物種「麥氏伊斯蒂歐拉基斯龍」的脊椎化石。（圖：朴茨茅斯大學）

