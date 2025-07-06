阻止7/5世界末日的英雄？ 千萬日本網友讚嘆：感謝齊木楠雄！

日本搞笑漫畫《齊木楠雄的災難》的作者麻生周一，以自己作品中的擁有超能力的男主角「齊木楠雄」結合日本時事「7月5日預言」，繪製一張他出手拯救日本的趣味圖。（圖擷取自社群平台「X」、@shu1aso，本報合成）

2025/07/06 21:41

李秋明／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕漫畫家龍樹諒曾在作品《我所看見的未來》中描繪，日本在2025年7月5日凌晨恐會發生巨大地震與海嘯，引發各國民眾恐慌、重創日本觀光業，這個「預言」甚至還上升成世界末日的程度。如今7月5日平安度過，日本網友們除了炎上怒斥龍樹諒為了賣書散播謠言，還出現各種調侃這現象的趣味創作。

據了解，日本昨（5）日凌晨12點開始，就有不少民眾擔憂「7月5日預言」成真，所幸最終無重大天災發生。對此，日本搞笑漫畫《齊木楠雄的災難》的作者麻生周一，以自己作品中的擁有超能力的男主角「齊木楠雄」，曾默默拯救地球免於世界末日的橋段，結合日本時事「7月5日預言」，繪製一張齊木楠雄出手拯救日本的趣味圖。

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從畫面顯示，齊木楠雄再度施展超能力，讓日本躲過可怕的大災難，但他也提到，「呀咧呀咧，這樣一來，總算是暫時脫離危機了...雖然鳥束掛了」，該文吸引1400多萬人次瀏覽，日本網友們也紛紛留言表達感謝，「楠雄A夢最高」、「謝謝你齊木大神！」、「鳥束：師父你這樣太過分了吧！」、「只犧牲了鳥束啊，那沒事了」、「只有這種程度的犧牲真是太好了呢」、「鳥束掛了嗎？這樣一來日本就更加和平了呢」。

綜合日媒報導，《我所看見的未來》為龍樹諒描繪自己曾在夢境看到的人事物，由於書中的內容曾命中311大地震發生，自此獲得相信神祕學的民眾關注與討論。該書最早於1999年由朝日新聞社集結成冊發行，直到2021年由飛鳥新社發行完全版，龍樹諒受訪時強調，2021年版的書腰預言文字非出自她手，而是編輯所為。

隨著「預言日」接近，加上日本鹿兒島縣南部外海從今年6月21日起地震不斷，導致越來越多網友瘋傳毫無科學根據的預言，以及大量遊客取消赴日行程，造成日本經濟損失高達5600億日圓（約新台幣1140億元）。事後龍樹諒被日本網友炎上，怒批她為了賣書散播謠言又不積極澄清，對國家造成重大負面影響，要求相關單位介入處理。

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