法國發現第48種血型！「瓜達陰性」只有她有

法國血液研究機構發現世界上第48種血型，稱為「瓜達陰性」。示意圖。（法新社）

2025/06/21 20:52

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕法國血液研究機構週五宣布，他們在法國海外領土瓜地洛普（Guadeloupe）的一名婦女身上，發現了世界上第48種血型，這種新血型被命名為「瓜達陰性」（Gwada negative）。

《法新社》報導，法國血液機構（EFS）在領英（LinkedIn）發布聲明說：「EFS剛剛發現了世上第48種血型！這個發現在6月初獲得了米蘭的國際輸血學會（ISBT）官方認證。」

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到目前為止，國際輸血學會認可的血型共有47種。

法國血液機構研究員佩拉德（Thierry Peyrard）指出，他們是在2011年首次發現一名病患身上帶有「非常不尋常」的抗體，遺憾的是，當時的條件不允許他們進一步研究，因此一直到2019年才靠著新技術解開謎團。

佩拉德解釋，2011年當時有一名正值54歲，住在巴黎的女性病患準備要接受手術，沒想到手術前的例行檢查中，卻測出了未知抗體。

佩拉德說，這名婦女的父母皆帶有突變基因，而她「毫無疑問是世界上唯一已知的案例」，更是「世界上唯一一個（血型）與她自己相容的人」。

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