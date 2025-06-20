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    「你竟敢背叛我！」 日本白貓洗澡「超哀怨神情」爆紅

    日本飼主分享，愛貓非常討厭水，每次洗澡都會露出「你背叛我」的超哀怨神情。（圖擷取自@haraherazu 社群平台「X」）

    日本飼主分享，愛貓非常討厭水，每次洗澡都會露出「你背叛我」的超哀怨神情。（圖擷取自@haraherazu 社群平台「X」）

    2025/06/20 00:30

    陳定瑜／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕除非生活環境使然或天生喜歡，否則絕大多數的貓科動物，都出了名抗拒讓自己接觸到水。近來一名日本飼主分享，因為愛貓擁有非常漂亮的全白毛髮，所以他會定期為愛貓洗澡，不過愛貓非常討厭水，因此每次洗澡時都會朝他露出一臉「你背叛我」的超哀怨神情，逗趣畫面曝光後，意外在網上爆紅。

    社群平台「X」（前Twitter）名為「ハラヘラズ」的日本網友，在家飼養一隻全身雪白又毛髮蓬鬆，整體氣質十分優雅的貓咪。不過他在16日分享一張照片，只見寵物貓待在浴室裡被人用蓮蓬頭搓洗，不僅全身毛髮被水沖洗後變得濕漉漉的模樣，淡藍色雙眸則是緊張到瞳孔放大，露出像在控訴「我一直以為我們是一家人！」的哀怨表情。

    照片曝光後，吸引19萬人按讚、並被各國網友們瘋傳，眾人紛紛笑說，「水靈靈的貓（物理）」、「一副被人背叛的表情」、「連生氣的樣子都好可愛！」、「家人總是情勒的說：我都是為你好」、「看到她臉上的表情，我忍不住笑了」、「多麼漂亮的貓咪，雖然牠看起來很震驚」、「建議貓貓幫洗完澡後，用零食讓貓貓保持好心情」。

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