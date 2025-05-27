太陽系驚現潛在矮行星！軌道或顛覆「第九行星」論

太陽系天體軌道示意圖，清楚呈現新發現的「2017 OF201」（淺藍色軌道）相對於太陽）、海王星（綠色軌道）及冥王星（橘色軌道）的極端橢圓軌道。左上角放大圖顯示了其近日點與海王星及冥王星軌道的相對位置，而主圖則突顯其遠遠超出已知行星範圍的廣闊軌跡。（圖取自Cheng et al., arXiv, 2025）

2025/05/27 08:31

〔編譯陳成良／綜合報導〕據《科學警報》（ScienceAlert）網站報導，天文學家在太陽系遙遠邊陲，發現一顆可能的新矮行星「2017 OF201」。這顆直徑約700公里的天體，不僅可能改寫太陽系家族名單，其獨特軌道更對理論中的「第九行星」存在假說構成挑戰。

美國普林斯頓高等研究院天體物理學家程思浩（Sihao Cheng）指出，此天體最遠點超過地球軌道1600倍，最近點則與冥王星軌道相仿。「2017 OF201」以極端橢圓軌道運行，深入內奧爾特雲（Oort Cloud），公轉一圈長達2萬5千年，其形成原因未明。

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搜尋「海王星外天體」（Trans-Neptunian Objects, TNOs）極為困難，但近年來儀器進步使科學家得以窺探「柯柏伊帶」（Kuiper Belt）以外的區域。程思浩團隊從「暗能量相機遺產巡天」（DECaLS）及「加法夏望遠鏡」（CFHT）的歷史數據中，透過19次觀測記錄，確認了「2017 OF201」的軌道。它最初在距太陽約90.5天文單位（AU，1天文單位為地球到太陽的平均距離）處被發現，是冥王星平均軌道距離的兩倍有餘。

關鍵在於，「2017 OF201」的軌道與那些曾被認為是指向「第九行星」存在的TNO聚集軌道顯著不同。模擬顯示，若無「第九行星」，「2017 OF201」可穩定存在；反之，若有「第九行星」，它將在1億年內被逐出太陽系。這對「第九行星」假說是一大打擊。

程思浩表示，這顆天體的出現，暗示著「可能還有約上百個軌道和大小與其相似的天體」因距離太遠而未被發現。他強調，「關於我們自己的太陽系，仍有大量未知等待發掘。」此發現已獲國際天文學聯合會（IAU）正式公布，並已提交至預印本網站arXiv。

圖為加法夏望遠鏡（CFHT）所拍攝到的「2017 OF201」（紅色十字標示處），天文學家認為這顆太陽系外圍天體的大小，已足以被歸類為矮行星。（圖取自Cheng et al., arXiv, 2025）

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