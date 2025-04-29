首度活體直擊！罕見「印尼頭鯊」深海現蹤東帝汶

科學家首次拍到的罕見「印尼頭鯊」（Cephaloscyllium pictum）活體影像。。（圖：國家地理探險科技實驗室）

2025/04/29 14:20

〔編譯陳成良／綜合報導〕科學家們首次成功拍攝到「印尼頭鯊」（學名：Cephaloscyllium pictum）的珍貴活體影像。這種體表有著斑斕色塊、屬於貓鯊科的罕見鯊魚，過去僅能從印尼魚市場偶然捕獲的標本中得知其存在。

科學媒體《IFLScience》報導，這段影像是2024年11月，由「國家地理學會」（National Geographic Society）支持的一項研究計畫，在東南亞國家東帝汶外海深處，利用投放式水下攝影機進行生態調查時意外拍攝到的。攝影機在水深536至570公尺間的陡峭岩石斜坡環境，捕捉到了印尼頭鯊悠游的身影。

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研究主要作者、南非羅德大學動物學家克拉森斯（Louw Claassens）表示，團隊最初只想探索當地深海生態，「拍到印尼頭鯊純屬意外的驚喜收穫，但也印證了東帝汶仍有廣闊的未知水域等待探索與發現。」

然而，確認鯊魚身分並不容易。為了精準辨識，研究團隊特別邀請了以尋找稀有鯊魚聞名的專家「失落鯊魚獵人」艾伯特博士（Dr. Dave Ebert），以及澳洲聯邦科學與工業研究組織（CSIRO）轄下「澳洲國家魚類標本館」的資深館長懷特博士（Dr. William White）共同協助鑑定。專家指出，雖然同屬的頭鯊（Cephaloscyllium）多有斑塊狀花紋，但可透過仔細比對斑紋樣式與體型差異來區分物種。

克拉森斯解釋：「物種辨識需要高度專業技巧，在我們看來相似的特徵，在訓練有素的專家眼中可能截然不同。」

由於過去僅在印尼魚市場發現此物種，這次的影像紀錄不僅將印尼頭鯊的已知分布範圍向東南方延伸了約1100公里，也暗示牠們可能不像過去認為的那般難以尋覓。這項研究成果已發表於國際保育期刊《Oryx》。

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