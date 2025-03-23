吃到ㄎ一ㄤ了？ 日本玳瑁貓獨特「嗑草」神情逗樂百萬人

日本一名飼主分享，他將一盒綠油油、長得非常茂盛的貓草，放在地上讓家中米克斯玳瑁貓享用，未料愛貓在啃下一根小草後，露出一臉微妙的古怪神情。（圖擷取自@sabinekonyans 社群平台「X」）

2025/03/23 21:20

李秋明／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕不少飼主會給喵星人餵食適量的「貓草」，不僅可以維持牠們的腸胃健康，還有助於減少異物啃咬、放鬆壓力等。日本一名飼主分享，他將一盒綠油油、長得非常茂盛的貓草，放在地上讓家中米克斯玳瑁貓享用，未料愛貓在啃下一根小草後，露出一臉微妙的古怪神情，逗趣畫面後也笑翻一票網友。

社群平台「X」（前Twitter）名為「さびニャンズ」的日本網友，收養了數隻貓咪陪伴自己，其中一隻名為「Meichan」（めいちゃん）的玳瑁貓，本月12日在家吃貓草時，意外被原PO拍下一張非常獨特的神情。從照片顯示，牠黃澄澄的雙眼神呈現放空模樣，還將自己粉嫩的長舌頭吐出來，嘴邊則叼著一小根被啃下來的貓草。

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原PO透露，自己過去很少目睹包含Meichan在內的愛貓，是如何食用他準備的貓草，因此這次能拍到照片，實屬非常難得的機會。至於為何被問到Meichan會有如此奇特的吃法，原PO推測或許Meichan是想要從一片茂盛的貓草，挑出「最完美的一根」來享用，所以在確認吃到符合自己需求的貓草時，才會露出疑似很享受的神情。

Meichan這幅ㄎ一ㄤ感十足的照片曝光後，吸引近200萬人次瀏覽、8.4萬人按讚，網友們紛紛笑說，「貓貓是個龐克樂團的成員？」、「也許牠在吃東西不卡在喉嚨裡的方法吧？」、「想到世界上有這麼棒的貓咪，我感到有點開心」、「牠吐著舌頭的樣子，很像勇者鬥惡龍裡的怪獸（笑）」。

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