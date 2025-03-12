失蹤130年！智利神祕條紋蛙重現驚艷科學界

智利條紋蛙歷經130年杳無音訊，多次搜尋無果，直到2023年才重現蹤跡，揭開自然界的世紀之謎。（圖：Edvin Riveros/CC BY）

2025/03/12 08:44

〔編譯陳成良／綜合報導〕一種自1893年首次發現後便杳無音訊的智利條紋蛙，經過130年的漫長時間，終於重現蹤跡。這隻神祕蛙類曾短暫進入科學視野，隨後彷彿從人間蒸發，無數搜尋行動鎩羽而歸。如今，它的重現不僅揭開世紀之謎，也為保育工作敲響警鐘。

科學媒體《IFLScience》報導，故事始於1893年。法國昆蟲學家傑曼（Philibert Germain）在智利發現這種蛙類並採集標本。1902年，德國博物學家菲利皮（Rodulfo Amando Philippi）將其命名為條紋阿爾索德斯蛙（Alsodes vittatus）。此後，這種蛙類銷聲匿跡。1995至2002年間，研究人員多次大規模搜尋未果；2015與2016年的探險雖發現近親物種，仍未能找到目標。

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搜尋的最大挑戰在於模式產地的模糊描述——生物分類學中首次描述物種時標本的採集地。傑曼當年記錄的聖伊格納西奧·德·佩梅烏埃莊園（Hacienda San Ignacio de Pemehue）範圍廣大，卻未標明具體地點。研究團隊成員科雷亞（Claudio Correa）等人表示：「這讓定位異常困難。」

為解開謎團，團隊於2023與2024年重返莊園，展開地毯式搜索，終在三處地點發現條紋阿爾索德斯蛙——130年來首次目擊紀錄。另在兩處找到同屬物種A. igneus。透過DNA比對，研究人員確認其身分。這種蛙背部有時帶垂直條紋，但並非每隻皆有，顯示外觀多樣性，例如團隊拍攝的一隻雌蛙背部平淡無紋。

這次發現讓科學家首次獲得該物種的生物學與生態學數據。研究人員指出：「野外觀察顯示，它正面臨多重威脅，可能已瀕臨滅絕。」目前，國際自然保護聯盟（IUCN）將其列為「數據不足」（Data Deficient）類別。團隊建議根據新證據重新評估其保育狀況，以免這失而復得的物種再度消失。

團隊拍攝的一隻雌蛙背部平淡無紋。（圖：Edvin Riveros/CC BY）

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