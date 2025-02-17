買香蕉送毒蛇？美新罕布夏超市驚見「神秘搭便車生物」

新罕布夏州曼徹斯特一家Market Basket超市日前在驗收香蕉貨運時，意外發現一條來自厄瓜多的毒蛇，所幸該蛇已被專業人員安全捕獲並妥善安置，示意圖。（美聯社）

2025/02/17 15:08

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕新罕布夏州曼徹斯特一家Market Basket超市日前在驗收香蕉貨運時，意外發現一條來自厄瓜多的毒蛇，所幸該蛇已被專業人員安全捕獲並妥善安置。

綜合外媒報導，根據新罕布夏州魚類和獵物管理局表示，接獲超市通報後立即派遣保育人員前往處理。經鑑定，這條蛇為原產於厄瓜多的貓眼蛇，屬於微毒蛇類。保育人員麥基芬（Griffin McKeown）表示，這是他首次接獲關於毒蛇的報案，而在新罕布夏州，除了豬鼻蛇外，擁有任何毒蛇均屬違法行為。

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這條意外搭便車到美國的貓眼蛇目前狀況良好，已被轉送至麻薩諸塞州北部的雨林爬蟲動物表演公司（Rainforest Reptile Shows Inc.）接受專業照顧。

這條意外搭便車來到美國的貓眼蛇目前狀況良好，已被轉送至麻薩諸塞州北部的雨林爬蟲動物表演公司（Rainforest Reptile Shows Inc.）接受專業照顧。（圖翻攝自X）

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