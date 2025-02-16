好貪吃！負鼠吃掉好市多整塊蛋糕 網笑封「蛋糕大盜」

美國負鼠吃掉好市多整塊巧克力蛋糕，不少網友笑稱這真是罕見的「蛋糕大盜」。（圖擷自「Nebraska Wildlife Rehab, Inc.」臉書）

2025/02/16 10:08

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕太貪吃了！美國內布拉斯加州奧馬哈女子道吉特（Kim Doggett），近日在家裡發現自己的好市多（Costco）整塊巧克力蛋糕被吃掉了，罪魁禍首竟是1隻負鼠，消息傳出後引起眾多網友關注，不少人笑稱這真是罕見的「蛋糕大盜」。

據《CNN》報導，道吉特透露，事發當天由於家裡冰箱滿了，她就叫兒子海登（Hayden）把一些東西放到門廊上，畢竟冬季外面溫度的冷藏效果也不錯，沒想到海登一眼就發現沙發上有隻負鼠。

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道吉特說，她的好市多巧克力蛋糕盒被遺棄在地板上，負鼠則蜷縮在她新買的米色沙發上不斷喘氣，到處都是棕色的爪印。道吉特和兒子在趕跑負鼠失敗後，開始思考巧克力是不是對負鼠有毒，因此找上動物保護組織幫忙。

收治負鼠的內布拉斯加野生動物康復中心（Nebraska Wildlife Rehab）表示，負鼠的貪吃反倒救了自己一命，因為獸醫在牠身上檢查出鉛中毒（和巧克力蛋糕無關）、過去飲食不良等狀況，預計照料數週後就可野放。

負鼠的消息傳出後立刻成為「網紅」，不少網友湧入動保組織的臉書留言，笑稱他們都很懂負鼠的感覺，因為自己過去吃太飽也會這樣，該單位見狀隨即推出負鼠T恤，推廣野生動物救助的理念。

動保組織在照顧負鼠的同時還推出T恤。（圖擷自「Nebraska Wildlife Rehab, Inc.」臉書）

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