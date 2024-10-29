日本正妹Coser萬聖節扮魅魔 崩潰「淫紋除不掉」笑翻千萬人
日本正妹直播主兼Coser「Nekoteto」為了應景萬聖節，於是打扮成妖豔性感的魅魔，並將火辣照片分享到社群平台，但事後她發現無法把紋身貼紙去除。（圖擷取自@NEKOTETOrm 社群平台「X」，本報合成）
莊文仁／核稿編輯
〔即時新聞／綜合報導〕一年一度的萬聖節（Halloween）將至，世界各地的人會在這天盛裝打扮，與親朋好友一起在外出狂歡。日本一名正妹直播主兼Coser「Nekoteto」也為了應景萬聖節，於是打扮成妖豔性感的魅魔，並將火辣照片分享到社群平台，但事後她發現無法把紋身貼紙去除，她將這件尷尬糗事曝光後，吸引千萬網友圍觀。
Nekoteto於本月25日，在社群平台「X」（原推特）帳號分享自己今年的萬聖節變裝。從照片顯示，Nekoteto穿上性感暴露的服飾，Cosplay成來自歐洲民間傳說中、一種專門誘惑男性的女惡魔「魅魔」（succubus），她也在發文中寫下，「不給糖就搗蛋，今年是魅魔，如果不給我糖果，我會去惡作劇哦❤︎」，該文一出，高達120萬人朝聖。
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然而，Nekoteto事後準備將身上的魅魔特有「淫紋」紋身貼紙去除時，卻發現無論用什麼方式，都無法順利消除，無奈之下，她只好發文向廣大網友求助，並附上自己身穿睡褲的纖腰照佐證，「完全弄不下來...當我穿上睡衣的時候，我已經是一個隱藏在人間，過著秘密生活的魅魔了。我應該像魅魔一樣生活嗎？」
該文曝光後，吸引1470多萬人次瀏覽、獲得13萬人按讚，並釣出許多Coser留言介紹各種如何去除紋身貼紙的辦法。此外，也有不少網友留言笑說，「太色了吧」、「流量小天才」、「肚臍很漂亮耶」、「有一段時間不能去泡溫泉囉」、「妳以為是貼紙，其實是契約」、「我感覺就這樣就好了！又酷又可愛」。
コス用に付けた淫紋が全然消えない…— Nekoteto （@NEKOTETOrm） October 26, 2024
パジャマ着てるともう人間界に紛れて秘密で生活してるサキュバスじゃん
もうサキュバスとして生きていくか… pic.twitter.com/krMFRD6Ggb
Nekoteto今年的萬聖節變裝，是Cosplay成來自歐洲民間傳說中、一種專門誘惑男性的女惡魔「魅魔」。（圖擷取自@NEKOTETOrm 社群平台「X」，本報合成）