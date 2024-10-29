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    日本正妹Coser萬聖節扮魅魔 崩潰「淫紋除不掉」笑翻千萬人

    日本正妹直播主兼Coser「Nekoteto」為了應景萬聖節，於是打扮成妖豔性感的魅魔，並將火辣照片分享到社群平台，但事後她發現無法把紋身貼紙去除。（圖擷取自@NEKOTETOrm 社群平台「X」，本報合成）

    日本正妹直播主兼Coser「Nekoteto」為了應景萬聖節，於是打扮成妖豔性感的魅魔，並將火辣照片分享到社群平台，但事後她發現無法把紋身貼紙去除。（圖擷取自@NEKOTETOrm 社群平台「X」，本報合成）

    2024/10/29 17:29

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕一年一度的萬聖節（Halloween）將至，世界各地的人會在這天盛裝打扮，與親朋好友一起在外出狂歡。日本一名正妹直播主兼Coser「Nekoteto」也為了應景萬聖節，於是打扮成妖豔性感的魅魔，並將火辣照片分享到社群平台，但事後她發現無法把紋身貼紙去除，她將這件尷尬糗事曝光後，吸引千萬網友圍觀。

    Nekoteto於本月25日，在社群平台「X」（原推特）帳號分享自己今年的萬聖節變裝。從照片顯示，Nekoteto穿上性感暴露的服飾，Cosplay成來自歐洲民間傳說中、一種專門誘惑男性的女惡魔「魅魔」（succubus），她也在發文中寫下，「不給糖就搗蛋，今年是魅魔，如果不給我糖果，我會去惡作劇哦❤︎」，該文一出，高達120萬人朝聖。

    然而，Nekoteto事後準備將身上的魅魔特有「淫紋」紋身貼紙去除時，卻發現無論用什麼方式，都無法順利消除，無奈之下，她只好發文向廣大網友求助，並附上自己身穿睡褲的纖腰照佐證，「完全弄不下來...當我穿上睡衣的時候，我已經是一個隱藏在人間，過著秘密生活的魅魔了。我應該像魅魔一樣生活嗎？」

    該文曝光後，吸引1470多萬人次瀏覽、獲得13萬人按讚，並釣出許多Coser留言介紹各種如何去除紋身貼紙的辦法。此外，也有不少網友留言笑說，「太色了吧」、「流量小天才」、「肚臍很漂亮耶」、「有一段時間不能去泡溫泉囉」、「妳以為是貼紙，其實是契約」、「我感覺就這樣就好了！又酷又可愛」。

    Nekoteto今年的萬聖節變裝，是Cosplay成來自歐洲民間傳說中、一種專門誘惑男性的女惡魔「魅魔」。（圖擷取自@NEKOTETOrm 社群平台「X」，本報合成）

    Nekoteto今年的萬聖節變裝，是Cosplay成來自歐洲民間傳說中、一種專門誘惑男性的女惡魔「魅魔」。（圖擷取自@NEKOTETOrm 社群平台「X」，本報合成）

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