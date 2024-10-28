她教寵物鸚鵡學「砰砰裝死」 兄妹才藝熟練度笑翻22萬人

近期日本一對鸚鵡兄妹，被飼主訓練學習「砰砰裝死」，然而妹妹始終學不會，歪著頭疑惑看飼主，而哥哥則是聽到指令後不斷「裝死」。（圖擷取自@torihakami 社群平台「X」）

2024/10/28 21:23

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕一些養寵物的飼主，會特別花時間精力去教寵物各式各樣的才藝，有些學習速度觸類旁通，有些則是從頭到尾都是學不會的呆蠢萌新。近期日本一對鸚鵡兄妹，被飼主訓練學習「砰砰裝死」，然而妹妹始終學不會，歪著頭疑惑看飼主，而哥哥則是聽到指令後不斷「裝死」，巨大反差對比畫面也笑翻22萬人！

社群平台「X」（前Twitter）名為「マヨさん」日本女網友，在家養了一對活潑可愛的鸚鵡兄妹，並從日前開始教牠們學習「砰砰裝死」的才藝。從影片顯示，鸚鵡妹妹「小雨」（あめちゃん）看到飼主對自己喊出「碰碰」的指令，朝牠比出手槍的手勢後，只是從頭到晚歪著頭、露出一連疑惑的表情看向飼主。

請繼續往下閱讀...

不過站在小雨背後的鸚鵡哥哥「小露」（つゆちゃん），在聽到飼主的指令聲，馬上在桌上翻了好幾圈，且直到滾出鏡頭都沒有停下，讓飼主無奈吐槽，「原本想分享教妹妹10分鐘的成果，結果背景超熱鬧」，不死心的飼主事後繼續教學，小雨雖然有努力跟著小露一起學習，但聽到指令時，只會稍微歪一下身體來敷衍配配。

影片曝光後，吸引745萬人次瀏覽，網友們也紛紛留言笑說，「解鎖新技能-隔山打鳥」、「誰有戲劇天份一目了然」、「主角光環，死的都是配角」、「後面的在玩魂系啊，一直滾」、「前面的：你射歪了，我憑什麼要死」、「後面的死了又死，前面的不為所動」、「前面那隻很像閃避點滿的主角，後面的配角總是躺槍」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法