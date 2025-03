嚇壞媽媽！1歲童把蛇當玩具 一把抓起放嘴裡咬死了

2024/08/22 06:38

〔即時新聞/綜合報導〕印度東北部比哈爾邦(Bihar)近日發生一起不尋常事件,一名年僅1歲的男童在家遭遇野外入侵的蛇,沒想到男童將其當作玩具放入嘴中啃咬,甚至將蛇活活咬死,而男童竟然毫髮無傷!

根據《印度斯坦時報》報導,事發於週末(18日),比哈爾邦加雅市(Gaya)一名1歲男童在自家陽台玩耍發現了一條蛇,疑似以為是玩具,徒手抓起蛇把玩,還放進嘴中啃咬,甚至將蛇活活咬死。男童的母親發現孩子手裡抓了一具蛇屍後嚇壞,趕忙將小孩帶到當地社區健康中心檢查。醫護人員事後告訴家屬,小孩身體無恙,被咬死的蛇是無毒的。

男童咬死蛇的事情在印度社群上掀起討論,網上流傳一段家屬抱著男童的影片,只見男童睜著水汪汪的大眼,絲毫不知道自己做了什麼事,一旁有人拿出手機對著鏡頭展示被咬死的蛇屍,可以看到蛇身有一部分疑似因為被咬而嚴重凹陷,看不出來是什麼品種。

Boy from Bihar bites snake to death. Doctors declare him safe. Snake association demands justice. pic.twitter.com/6xjErC7f5H