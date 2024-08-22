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    嚇壞媽媽！1歲童把蛇當玩具 一把抓起放嘴裡咬死了

    印度比哈爾邦一名男童將一條闖入家裡的蛇當成玩具啃咬，結果將蛇活活咬死。示意圖，與本文無關。（法新社）

    印度比哈爾邦一名男童將一條闖入家裡的蛇當成玩具啃咬，結果將蛇活活咬死。示意圖，與本文無關。（法新社）

    2024/08/22 06:38

    首次上稿 00:13
    更新時間 06:38

    黃筱薇／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕印度東北部比哈爾邦（Bihar）近日發生一起不尋常事件，一名年僅1歲的男童在家遭遇野外入侵的蛇，沒想到男童將其當作玩具放入嘴中啃咬，甚至將蛇活活咬死，而男童竟然毫髮無傷！

    根據《印度斯坦時報》報導，事發於週末（18日），比哈爾邦加雅市（Gaya）一名1歲男童在自家陽台玩耍發現了一條蛇，疑似以為是玩具，徒手抓起蛇把玩，還放進嘴中啃咬，甚至將蛇活活咬死。男童的母親發現孩子手裡抓了一具蛇屍後嚇壞，趕忙將小孩帶到當地社區健康中心檢查。醫護人員事後告訴家屬，小孩身體無恙，被咬死的蛇是無毒的。

    男童咬死蛇的事情在印度社群上掀起討論，網上流傳一段家屬抱著男童的影片，只見男童睜著水汪汪的大眼，絲毫不知道自己做了什麼事，一旁有人拿出手機對著鏡頭展示被咬死的蛇屍，可以看到蛇身有一部分疑似因為被咬而嚴重凹陷，看不出來是什麼品種。

    印度比哈爾邦一名男童將一條闖入家裡的蛇當成玩具啃咬，結果將蛇活活咬死。（圖翻攝自X平台）

    印度比哈爾邦一名男童將一條闖入家裡的蛇當成玩具啃咬，結果將蛇活活咬死。（圖翻攝自X平台）

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