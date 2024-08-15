為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　蒐奇

怎麼運來的？巨石陣中心6噸重祭壇石來源曝 竟來自750公里遠

巨石陣中心的祭壇石來源曝光，現最新研究指出，祭壇石可能來自750公里遠的蘇格蘭。（路透）

巨石陣中心的祭壇石來源曝光，現最新研究指出，祭壇石可能來自750公里遠的蘇格蘭。（路透）

2024/08/15 11:49

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕世界文化遺產、英格蘭威爾特郡巨石陣是全球最神秘的史前遺跡之一，巨石陣石材來源是學者極力想解開的謎團，巨石陣的石林與中央標誌性的馬蹄型三石塔以及中央區域的藍岩來源已經被確認，但巨石陣中心的祭壇石（Altar Stone）來源卻一直不明；現最新研究指出，祭壇石可能來自750公里遠的蘇格蘭。

綜合外媒報導，《自然》期刊14日發表有關巨石陣的最新研究，巨石陣正中心的6噸重祭壇石可能來自750公里遠的地方；學界長年以來一直在極力研究巨石陣石材從何而來，外圍垂立石林以及標誌性的馬蹄形三石塔確認是撒森岩（sarsens），來自25公里遠的馬堡丘陵（Marlborough Downs），而中央區域的藍岩被追溯到250公里外的威爾斯彭布羅克郡（Pembrokeshire）。

而正中央的6噸重祭壇石被歸類為藍岩，但來源不明，過去1世紀以來都被認為來自威爾斯，不過英國亞伯立斯威大學的地質學教授、該研究的共同作者貝文斯（Richard Bevins）的研究團隊，擴大了探索範圍，利用對礦物顆粒年齡的分析來創建「指紋」，與歐洲各地的沉積物和岩石進行比較，發現與蘇格蘭東北部奧卡迪亞盆地（Orcadian Basin）的古老紅砂岩最匹配。

奧卡迪亞盆地距離巨石陣至少750公里，這項發現讓科學家們大為震驚，「所走的距離對於當時來說是極為驚人的」，巨石陣普遍被認為是在公元前2500年到公元前2000年之間石器時代晚期建成的，這6噸重巨石是如何在5000多年前運輸750公里而來？

考量到當時的地形與森林、沼澤等自然環境，陸路運輸會相當困難，研判很有可能是透過海路運到英格蘭南部，研究共同作者、澳洲科廷大學柯克蘭（Anthony Clarke）表示：「這些結果對於理解古代社區、連通性和交通具有重要意義。研究結果表明，當時存在著一個廣泛的新石器時代海上運輸網絡。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
歡慶夏至！英國1.5萬人齊訪「巨石陣」迎接曙光
2024/06/21 14:34

歡慶夏至！英國1.5萬人齊訪「巨石陣」迎接曙光
英政府核准開挖隧道 巨石陣恐列為「瀕危」世界遺產
2024/06/25 12:14

英政府核准開挖隧道 巨石陣恐列為「瀕危」世界遺產
impression

錢存聯邦NewNewBank賺高利！最高台幣活存10%、美金定存8%
英國史前遺跡「巨石陣」遭噴橘粉 2環保人士涉破壞古蹟被捕
2024/06/20 14:53

英國史前遺跡「巨石陣」遭噴橘粉 2環保人士涉破壞古蹟被捕
從巨石陣出發探索世界 英國陶藝家馬丁．哈曼個展「小即是美」陶博館展出
2024/08/07 16:29

從巨石陣出發探索世界 英國陶藝家馬丁．哈曼個展「小即是美」陶博館展出
impression

遠傳助力中研院　開發全台首部5G AI生態聲景蒐集器
蒐奇今日熱門

2024巴黎奧運

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播