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美國男患失眠症 連續玩《魔獸世界》78.5個小時創世界紀錄

美國海軍陸戰隊退伍軍人歐唐納，患有失眠症、創傷後壓力症候群、類風濕性關節炎，他連續遊玩《魔獸世界》78.5個小時創紀錄。（圖擷自金氏世界紀錄官網）

美國海軍陸戰隊退伍軍人歐唐納，患有失眠症、創傷後壓力症候群、類風濕性關節炎，他連續遊玩《魔獸世界》78.5個小時創紀錄。（圖擷自金氏世界紀錄官網）

2024/08/10 13:44

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國紐澤西州海軍陸戰隊退伍軍人歐唐納（Justin O’Donnell），患有失眠症、創傷後壓力症候群（PTSD）、類風濕性關節炎，他挑戰《魔獸世界》線上遊戲馬拉松後，一口氣玩了78.5個小時，創下2項金氏世界紀錄。

《UPI》報導，在挑戰過程中，歐唐納每小時有5分鐘可以休息，但他沒有用來小憩，而是利用這短暫的時間吃飯填飽肚子、和狗狗玩耍。歐唐納破紀錄之後，透露自己身體感覺很累，但精神上不算太疲憊。

歐唐納說，他沒有出現熬夜的典型狀況，例如昏昏欲睡、幻聽、口齒不清等等。先前《魔獸世界》馬拉松紀錄為59小時20分鐘，歐唐納除了打破該紀錄之外，也創下大型多人線上角色扮演遊戲（MMORPG）的最長連續遊玩時間。

金氏世界紀錄指出，歐唐納是直播平台Twitch的全職主播，每月平均開播250個小時，並將全數抖內（打賞）金額捐給慈善機構，平時生活費用靠著兼職工作來賺取，自2020年以來他個人已捐出超過10萬美元（約新台幣324萬元），粉絲在他號召之下也累計捐獻4.5萬美元（約新台幣146萬元）。

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