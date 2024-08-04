美國男子怕被老婆罵改買便宜彩券 意外贏得3400萬大獎

美國馬里蘭州1名男子因怕被老婆罵，改買20美元彩券意外中了千萬大獎。（擷取自Maryland Lottery/官網）

2024/08/04 16:21

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國馬里蘭州1名男子原本想買30美元（約新台幣978元）的彩券，一想到老婆可能會生氣便改花20美元（約新台幣652元）試試手氣，沒想到因此贏得超過104萬美元（約新台幣3400萬）的大獎。

馬里蘭州彩券公司（Maryland Lottery）當地時間7月30日宣布，1名男子與友人在鄧多克（Dundalk）1間餐廳聚會時，一直在30美元及20美元的彩券間猶豫不決。擔心被妻子罵的他選擇比較便宜的彩券「Extreme Green」，最終以20美元輕鬆贏得鉅額獎金104萬5588美元（約新台幣3409萬）。

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這位匿名幸運兒於29日前往彩券公司領取大獎，男子歡躍表示，「一開始發現自己中了大獎我都快瘋了」，當他準備回家與妻子分享喜悅時，由於過度興奮讓他差點找不到中獎彩券，幸虧只是忘在車上的錢包裡。

幸運兒透露，自己很愛玩彩券，以前曾中過1張1500美元（約新台幣4.8萬）的彩券，這次又意外贏得百萬美元獎金，對此他不打算改變生活模式，因為退休後的生活已足夠舒適，工作也只是為了找事情做，未來將會繼續玩彩票來享受其中的刺激感。

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